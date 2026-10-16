В Україні послабили режим жорсткої економії: хто отримає гроші першим

В Україні поступово відновлюється фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів. Це стало можливим завдяки виконанню зобов’язань перед західними партнерами, що розблокує макрофінансові програми.

Відео дня

Пр оце повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що послаблення обмежень стало можливим завдяки ухваленню Радою низки законопроєктів, які запускають важливі реформи і розблоковують міжнародну фінансову допомогу.

Прем’єр висловив готовність прискорити всі необхідні процедури задля якнайшвидшого надходження розблокованих коштів. Корецький подякував нардепам за підтримку важливих рішень і висловив сподівання на результативну роботу в майбутньому.

"Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків", – наголосив прем’єр-міністр.

Що передувало

Раніше Корецький підтвердив, що Україна виконала п'ять умов, необхідних для отримання фінансування обсягом 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility, домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими механізмами співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема він виокремив такі рішення:

постанова щодо експертів для відбору членів Рахункової палати

Рішення стосується процедур формування органу, який здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державного бюджету. Незалежність і професійність такого контролю мають важливе значення для міжнародних партнерів, які надають Україні фінансову підтримку.

РЕКЛАМА

законодавчі зміни у сфері оцінки

Відповідне рішення належить до пакета реформ, виконання яких Україна погодила з міжнародними партнерами.

податкові зміни щодо міжнародних посилок

Вони передбачають перебудову правил оподаткування товарів, які українці замовляють із-за кордону, насамперед через міжнародні електронні платформи та маркетплейси.

митні зміни щодо міжнародних посилок

Вони мають забезпечити практичне застосування нових податкових правил під час ввезення товарів на територію України.

поправка щодо працівників Бюро економічної безпеки, яку включили до податкового законопроєкту про міжнародні посилки.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження 20% ПДВ (податок на додану вартість) на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро, зокрема через маркетплейси Temu та AliExpress. Нараховувати та сплачувати податок мають продавці або електронні платформи, а нові правила планують запровадити не раніше 1 липня 2027 року.