В Україні почнуть по-новому визначати курс валют: що змінило рішення НБУ

В Національному банку України (НБУ) вирішили переглянути правила визначення валютних курсів і міжбанківських ставок і запровадити окремий довідковий курс гривні до євро, який щодня розраховуватимуть станом на 12:00. Втім, безпосередньо на правила купівлі та продажу валюти для населення це не вплине.

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Про це повідомили в Нацбанку. Це дозволить відображати реальну ситуацію на ринку точніше.

Новий орієнтир курсу євро

Зміни політики НБУ означає запровадження довідкового значення курсу гривні до євро – раніше існував лише такий показника для долара. Розраховуватимуть новий індикатор щодня станом на 12:00. Як це працюватиме:

спочатку НБУ визначатиме довідковий курс гривні до долара ;

; потім враховуватиме ринкові котирування пари долар/євро ;

; на основі цих двох показників розраховуватиме орієнтовний курс гривні до євро.

Для чого це потрібно

Якщо компанія купує євро в банку для розрахунків із європейським постачальником, новий індикатор дасть їй додатковий орієнтир, за яким можна оцінити справедливість запропонованого банком курсу. Крім того, це допоможе банкам і компаніям швидше визначати умови валютних угод на майбутнє (форвардних контрактів).

Але слід зазначити, що це є не обов'язковим курсом, а довідковим показником. Тобто банки не повинні продавати за ним євро населенню.

Розрахунок офіційних курсів інших валют

В НБУ також вирішили оновити методику визначення офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара), спеціальних прав запозичення (СПЗ) та облікових цін на банківські метали. Тепер для розрахунку використовуватимуть:

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офіційний курс гривні до долара;

середні ринкові котирування валютної пари долар/відповідна валюта за період із 10:30 до 15:00.

Таким чином, НБУ вдосконалив спосіб перерахунку вартості інших валют через долар, використовуючи актуальніші ринкові дані.

Більше інформації про валютні операції

Із 1 лютого 2027 року регулятор почне щодня публікувати додаткові дані, на основі яких визначає валютні індикатори. Зокрема, можна буде побачити:

скільки валютних угод врахували під час розрахунку;

на яку загальну суму їх уклали;

якими були найнижчий і найвищий курси;

чи розраховували показник за звичайних або особливих умов.

Головні історії дня

Це дасть змогу краще оцінювати, наскільки показник відображає реальні операції на ринку.

Більше інформації про міжбанківські ставки

Аналогічні зміни стосуватимуться індексу UONIA – показника середньої ставки, за якою українські банки кредитують один одного на один день. НБУ також розкриватиме кількість і загальну суму угод, мінімальні та максимальні ставки, а також тип розрахунку індексу, який важливий передусім для банківського сектору та фінансових установ. Зміни запроваджуватимуться поетапно:

4 листопада 2026 року – почнуть діяти нові методики розрахунку валютних індикаторів і зміни щодо UONIA;

– почнуть діяти нові методики розрахунку валютних індикаторів і зміни щодо UONIA; 1 лютого 2027 року – НБУ почне щодня публікувати розширені дані про угоди, використані для розрахунків

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Основний ефект – банки, компанії та інші учасники фінансового ринку отримають точніші орієнтири для валютних операцій, а громадськість – більше інформації про те, як формуються показники НБУ.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Національний банк України ухвалив низку рішень, що змінять правила роботи для банків. Це означатиме розкриття фінансової звітності, пом'якшення валютного контролю, а також оновлення вимог до капіталу.