В Україні переписали правила роботи митниці: що дозволять ввозити без податків

В Україні змінили правила роботи митниці, підприємства, чиє майно постраждало від російських обстрілів, тепер зможуть зберегти окремі митні спрощення за умови підтвердження фінансових втрат. Також погодження перевірок імпортних товарів скоротять із восьми робочих годин до однієї, а для ввезення складових виробництва озброєння, оплаченого іноземними партнерами, передбачили звільнення від ввізного мита та ПДВ (податок на додану вартість).

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Відповідну постанову Кабінет міністрів розробив Мінфін спільно з Державною митною службою за участі представників громадськості.

Бізнес зможе зберегти митні спрощення після російських атак

Одна з ключових змін стосується підприємств, які втратили або пошкодили майно внаслідок російських обстрілів. Раніше наслідки таких атак могли ускладнювати виконання фінансових критеріїв, необхідних для отримання чи збереження окремих митних спрощень.

Йдеться, зокрема, про можливість користуватися зменшеною гарантією сплати митних платежів або взагалі звільнятися від такої гарантії. Відповідні умови також пов'язані зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО), який передбачає виконання визначених вимог до підприємства.

Через знищення складських приміщень, виробничого обладнання та інших активів компанії можуть зіткнутися з погіршенням фінансового стану. Водночас це не обов'язково свідчить про проблеми, які виникли через неефективне управління бізнесом, причиною можуть бути саме наслідки російських атак.

Тепер під час оцінювання фінансового стану підприємств враховуватимуть такі обставини. Компанія, яка до пошкодження або знищення майна відповідала необхідним фінансовим критеріям, зможе отримати чи зберегти відповідну митну авторизацію.

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Для цього підприємству необхідно документально підтвердити, що погіршення фінансового стану пов'язане саме з наслідками атаки. Крім того, потрібно подати фінансовий план, який передбачає відновлення необхідних показників протягом двох років.

Коли переглядатимуть фінансовий стан підприємств

Постанова передбачає й інші зміни до процедури оцінювання компаній, які користуються митними спрощеннями. Зокрема, наявність від'ємних чистих активів враховуватимуть на момент проведення оцінювання, а не за всі попередні три роки, як це було раніше. Зазначається, що це змінює підхід до аналізу фінансового стану підприємства та дає змогу враховувати його актуальні показники.

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Також для авторизованих економічних операторів, які постраждали від російських атак, передбачено відтермінування заходів моніторингу критерію стійкого фінансового стану. Їх не проводитимуть до завершення сімнадцятого місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Окремо врегульовано ситуацію з компаніями, яким уже зупинили митні авторизації або які перебувають у процедурі їх переоцінювання. Вони зможуть надати Держмитслужбі документи та інформацію з урахуванням нових правил.

Для підприємств, які користуються зменшеною гарантією або звільненням від неї, повторне оцінювання заплановане на перший і другий квартали 2027 року. Його проводитимуть на підставі річної фінансової звітності за 2026 рік.

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Перевірки імпортних товарів погоджуватимуть швидше

Ще один напрям змін стосується офіційного контролю товарів, які перетинають кордон. Уряд скорочує строки погодження відповідних процедур із восьми робочих годин до однієї.

Це стосується огляду товарів, перевірки маркування, відбору зразків для лабораторного аналізу, а також проведення фумігації та знезараження. Такі процедури можуть бути необхідними для перевірки відповідності продукції встановленим вимогам.

Узгодження відбуватиметься через систему "єдиного вікна" за участі декларанта, Державної митної служби та Держпродспоживслужби. Сторони мають обрати найближчий можливий час для проведення відповідних заходів, але погодження не повинно тривати понад одну робочу годину від часу, запропонованого декларантом.

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Очікується, що це допоможе скоротити час перебування товарів у зонах митного контролю. Для імпортерів швидше погодження процедур означатиме менше очікування під час організації оглядів та інших заходів офіційного контролю.

Водночас нововведення стосується саме строків погодження процедур. Воно не означає, що будь-який товар автоматично проходитиме митницю за одну годину або що всі перевірки скасують.

Як змінять контроль нехарчової продукції

Постанова також передбачає перегляд підходу до державного контролю нехарчової продукції, яку імпортують в Україну. До внесення змін до секторальних планів ринкового нагляду митні органи тимчасово припинять здійснювати такий контроль. Його відновлять після перегляду відповідних планів органами ринкового нагляду.

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Водночас це не означає повного скасування вимог до безпечності та якості продукції. Зміни передбачають, що товари для перевірок визначатимуть за критеріями ризику, а не лише за загальним підходом до контролю.

Для формування оновлених секторальних планів використовуватимуть кілька джерел інформації. Серед них – дані системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, яка становить серйозний ризик, а також повідомлення міжнародних, регіональних та іноземних систем щодо небезпечних товарів. Також враховуватимуть заходи ринкового нагляду, вжиті протягом останніх двох років для заборони надання на ринку ввезеної продукції.

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Для оборонного виробництва дозволять безмитне ввезення комплектувальних

Окремий блок змін стосується підприємств, які виробляють озброєння за кошти іноземних партнерів України. Постанова визначає механізм застосування норм Митного та Податкового кодексів щодо ввезення окремих складових для такого виробництва без сплати ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ).

Пільговий режим поширюється на матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, які використовуються для виробництва озброєння, оплаченого іноземними партнерами. Ідеться про створення механізму, який дасть змогу реалізувати передбачені законодавством податкові та митні умови для відповідного імпорту.

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Зазначається, що це важливо для підприємств, які залучені до виробництва оборонної продукції та залежать від постачання компонентів з-за кордону. Водночас звільнення стосується визначених законом складових і відповідних умов їх використання, а не всіх товарів, які імпортують підприємства оборонного сектору.

Що зміниться для митних складів

Уряд також урегулював ситуації, коли системи відеоспостереження на митних складах або в зонах митного контролю пошкоджуються внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, пов'язаних зі збройною агресією Росії. У таких випадках вимоги до роботи пошкоджених систем тимчасово не застосовуватимуться. Власник відповідного об'єкта повинен повідомити про пошкодження митний орган.

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Зазначається, що це дасть змогу враховувати обставини, які не залежать від підприємства та можуть перешкоджати виконанню технічних вимог під час війни. Крім того, утримувачі митних складів і складів тимчасового зберігання отримуватимуть інформацію з митних декларацій про випуск товарів, які перебувають на зберіганні. Такі дані вони зможуть використовувати для ведення власних облікових записів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці зможуть швидше отримувати міжнародні посилки, адже митниця запровадила автоматичне оформлення відправлень без їх фізичного пред’явлення та без безпосередньої участі посадовців у процедурі. Нововведення має прискорити обробку великої кількості посилок, однак відправлення, які не відповідають установленим критеріям або викликають ризики, проходитимуть додатковий контроль.