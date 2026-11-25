Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила законопроєкт про легалізацію та оподаткування криптовалют, який після підписання президентом має запрацювати з 1 липня 2027 року. Податок передбачатиметься з чистого прибутку від операцій із цифровими активами, стандартна ставка становитиме 23%, а в перехідний період для визначених операцій діятиме пільгова ставка 10%.

Відео дня

Про це йдеться у відповідному документі №10225-д, за який проголосував 271 народний депутат (поіменне голосування – за посиланням). За фракціями та групами голоси розділилися так:

"Слуга народу" – 188;

"Європейська солідарність" –11;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 17;

"Довіра" – 14;

"За майбутнє" – 10;

"Голос" – 13;

"Відновлення України" –10;

позафракційні – 8.

Коли закон про криптовалюту запрацює в Україні

Ухвалений законопроєкт №10225-д має запровадити нові правила регулювання ринку віртуальних активів. Втім, саме голосування у Верховній Раді ще не означає, що українці вже повинні сплачувати податки за новою схемою. Для набуття чинності документ має підписати президент.

Передбачений реформою запуск – з 1 липня 2027 року. До цієї дати правила оподаткування та регулювання криптовалютного ринку залишатимуться попередніми.

Очікується, що після запуску реформи українці зможуть офіційно отримувати доходи від операцій із криптовалютами, декларувати їх, сплачувати податки та використовувати отримані кошти в традиційній фінансовій системі. Одним із головних завдань нового законодавства є створення правового механізму, за якого володіння цифровими активами та операції з ними перестануть перебувати в невизначеній правовій зоні.

РЕКЛАМА

Скільки податків доведеться платити за криптовалюту

Одне з найважливіших питань для власників Bitcoin, Ethereum, USDT та інших цифрових активів – розмір податків після легалізації ринку. Згідно з передбаченими правилами, стандартне оподаткування доходів від операцій із криптовалютами становитиме 23% – 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Водночас, для певних операцій передбачений перехідний пільговий режим. До кінця 2028 року можна буде скористатися зниженою ставкою:

Головні історії дня

пільгова ставка – 5% ПДФО + 5% військовий збір – у передбачений перехідний період;

стандартна ставка –18% ПДФО + 5% військовий збір.

Пільговий режим має діяти з 1 липня 2027 року до 31 грудня 2028 року. Він, зокрема, передбачений для продажу криптовалют, придбаних раніше, якщо власник не має документів, які підтверджують витрати на їх купівлю. Після завершення перехідного періоду застосовуватиметься стандартна ставка оподаткування – 23% від оподатковуваного прибутку.

Податок платитимуть не з усієї суми продажу, а з прибутку

Важливий момент для власників криптовалюти – податок передбачено не з усієї суми, отриманої під час продажу активу, а з чистого прибутку. Тобто враховуватиметься різниця між ціною придбання та ціною продажу криптовалюти.

РЕКЛАМА

Наприклад, якщо людина купила криптовалюту за $1000, а згодом продала її за $1500, оподатковуватиметься не вся сума продажу, а зароблені $500. Якщо ж інвестор продав актив дешевше, ніж придбав, і за підсумками операції отримав збиток, податок на прибуток від такої операції не виникає.

Передбачено також можливість враховувати збитки в наступних податкових періодах відповідно до встановлених правил. Такий підхід має зробити оподаткування більш справедливим для тих, хто торгує криптовалютами, адже податкове навантаження не залежатиме від загального обороту коштів.

РЕКЛАМА

Що буде зі старою криптовалютою, купленою без документів

Окремо закон передбачає механізм для українців, які придбали цифрові активи задовго до легалізації ринку, але не мають чеків, банківських виписок або інших документів, що підтверджують витрати. Для таких випадків передбачено спеціальний перехідний період. З 1 липня 2027 року до 31 грудня 2028 року власники зможуть скористатися пільговою ставкою 10% під час продажу криптовалюти за умовами, визначеними законом.

Зазначається, що це має дозволити легалізувати доходи від активів, придбаних раніше, коли повноцінного механізму регулювання криптовалют в Україні не існувало. Водночас, можливість скористатися пільгою не означає, що будь-які кошти автоматично вважатимуться законними. Після запуску реформи операції проводитимуться за встановленими правилами, а вимоги до підтвердження походження коштів та фінансового контролю залежатимуть від конкретних обставин.

РЕКЛАМА

У яких випадках податок на криптовалюту не платитимуть

Законопроєкт також передбачає операції, які не повинні створювати податкових зобов'язань. Зокрема, не оподатковуватиметься саме володіння цифровими активами, а зберігати криптовалюту у власному гаманці можна буде без сплати податку лише за факт її наявності.

Не передбачено оподаткування і за просте переміщення активів між власними криптовалютними гаманцями, якщо така операція не створює доходу. Також не оподатковуватиметься обмін однієї криптовалюти на іншу. Наприклад, якщо власник Bitcoin обміняє його на USDT, сам факт такого обміну не означатиме необхідності сплачувати податок.

РЕКЛАМА

Окремо передбачено звільнення від оподаткування, якщо річний чистий прибуток від операцій із криптовалютами не перевищуватиме встановленого порогу – однієї мінімальної зарплати.

Криптобіржі та обмінники зобов'яжуть працювати офіційно

Легалізація криптовалютного ринку передбачає не лише нові правила для фізичних осіб, а й зміни для компаній, які надають послуги з цифровими активами. Криптобіржі та обмінники повинні будуть працювати в правовому полі, проходити передбачені процедури реєстрації та ліцензування, а також виконувати вимоги щодо фінансового контролю.

РЕКЛАМА

Зокрема, для таких платформ передбачено обов'язок передавати податковим органам інформацію про операції українських користувачів у встановленому порядку. Це дозволить державі контролювати оподатковувані доходи від криптовалют і зменшити можливості для приховування прибутків.

Водночас, діяльність сервісів, які не відповідатимуть новим вимогам, можуть обмежувати. Для користувачів це означатиме поступовий перехід до роботи з легальними платформами, які матимуть необхідні дозволи та дотримуватимуться українського законодавства.

РЕКЛАМА

Однією з очікуваних змін після легалізації ринку стане спрощення використання доходів від криптовалют у звичайній фінансовій системі. Наразі користувачі можуть стикатися з додатковими перевірками під час переказу коштів на банківські рахунки, зокрема через питання щодо походження грошей.

Після запровадження нового регулювання українці зможуть офіційно декларувати прибуток від криптовалютних операцій та підтверджувати його сплату податків. Зазначається, що це має зробити використання таких коштів прозорішим і спростити взаємодію з банками.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заявило, що Північна Корея несе відповідальність за хакерську атаку на криптовалютну біржу Binance. Зловмисники викрали віртуальних активів на суму понад 6 млрд доларів США.