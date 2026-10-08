Уряд запустив єОпору напередодні складної зими: яку допомогу можуть отримати українці

В Україні запустили державну платформу єОпора, де зібрали програми підготовки до зими 2026-2027 років, зокрема пільгові кредити до 600 тис. грн на енергообладнання для приватних будинків, гранти до 300 тис. грн для ОСББ та кредити до 10 млн грн під 0% для бізнесу. Щоб перевірити доступність допомоги, потрібно зайти на eopora.gov.ua, обрати категорію заявника, необхідний вид підтримки та регіон проживання або діяльності.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що новий сервіс працює в межах державної ініціативи "Зимова підтримка".

Яку допомогу можна отримати

Напередодні опалювального сезону уряд об'єднав на одному сайті інформацію про державні та регіональні програми підтримки. Основний акцент зроблено на підготовці до можливих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням, а також на підвищенні енергетичної незалежності житлових будинків і підприємств.

Необхідність такої підготовки пов'язана з продовженням російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Пошкодження електростанцій, підстанцій, газових та теплових об'єктів створюють ризики перебоїв у постачанні комунальних послуг, причому ситуація може суттєво відрізнятися залежно від регіону.

Сервіс охоплює декілька напрямів підтримки. Для власників приватних будинків передбачена інформація про пільгове кредитування придбання енергообладнання, для багатоквартирних будинків – про грантові програми, а для підприємців – про фінансування власних джерел електроенергії.

Окремо представлені програми житлових субсидій, пільг на оплату комунальних послуг та допомоги вразливим домогосподарствам. Важливо, що єОпора не є окремою програмою, за якою всім українцям автоматично виплачуватимуть гроші.

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до 600 тисяч гривень на енергообладнання кредит;

Однією з програм, представлених на платформі, є "Енергопідтримка домівок". Вона передбачає пільгове кредитування придбання та встановлення обладнання, яке допомагає приватним будинкам забезпечувати власні потреби в електроенергії.

Максимальна сума кредиту – 600 тис. грн, пільгова процентна ставка – від 0% до 7% залежно від умов програми. Йдеться про фінансування обладнання для енергонезалежності приватних домоволодінь.

Однак максимальна сума кредиту не означає, що кожному заявнику обов'язково погодять 600 тис. грн. Розмір фінансування залежить від конкретних умов програми, вартості обладнання та рішення установи, яка надає кредит. Крім того, пільговий кредит не є безповоротною виплатою. Отримані кошти необхідно повертати відповідно до встановленого графіка.

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ОСББ можуть отримати до 300 тисяч гривень;

Окремий напрям державної підтримки стосується мешканців багатоквартирних будинків. Для них на платформі представлена програма "СвітлоДІМ", яка передбачає грантове фінансування обладнання для забезпечення енергонезалежності будинку.

Грант на один будинок становить від 100 до 300 тис.грн, загальний бюджет програми – 800 млн грн. Програма орієнтована на ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителів багатоквартирних будинків.

Її мета – допомогти забезпечити електроживлення важливих систем будинку під час можливих відключень. Співфінансування з боку отримувача передбачене на рівні не більш як 10%. Станом на 8 жовтня 2026 року програма діє в таких регіонах:

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Київ;

Київська область;

Харків;

Харківська область.

Надалі її планують поширити також на Суми та Дніпро. Водночас мешканцям варто враховувати, що грант надається не кожній квартирі окремо. Отримувачами виступають відповідні об'єднання або управителі.

майже 20 тисяч гривень для прифронтових територій;

Ще одна програма, інформація про яку доступна на єОпорі, стосується вразливих домогосподарств у прифронтових регіонах. Йдеться про одноразову фінансову допомогу в розмірі 19 400 грн. Підтримка адресована визначеним категоріям домогосподарств, які проживають на прифронтових територіях і відповідають умовам відповідної програми.

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Водночас сам факт проживання поблизу зони бойових дій не означає автоматичного права на виплату. Необхідно враховувати перелік територій, критерії вразливості та встановлений механізм надання допомоги. Тому громадянам, які хочуть отримати 19 400 грн, слід перевірити на платформі, чи поширюється програма на їхній населений пункт, які категорії домогосподарств охоплює та чи потрібно подавати окрему заяву.

Окрім цієї допомоги, на сайті представлена інформація про житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг. Субсидії можуть надаватися домогосподарствам з урахуванням їхніх доходів та витрат на житлово-комунальні послуги. Окремо передбачена підтримка на придбання твердого палива за визначених умов.

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бізнес може отримати до 10 млн грн під 0%.

Для підприємців на платформі представлені окремі програми фінансування, спрямовані на забезпечення стабільної роботи бізнесу в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Одна з них передбачає пільгове кредитування під 0% на суму до 10 млн грн. Скористатися програмою можуть фізичні особи-підприємці, представники мікро- та малого бізнесу, які відповідають установленим вимогам.

Кошти призначені для придбання генераційного обладнання, яке дозволяє підприємствам частково або повністю забезпечувати власні потреби в електроенергії. Максимальний строк кредитування становить три роки.

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Зокрема, йдеться про виробництва, торговельні заклади, підприємства сфери послуг та інші об'єкти, де відключення електроенергії можуть призводити до простоїв. Водночас отримання кредиту не є автоматичним. Підприємці повинні відповідати критеріям програми, а рішення про фінансування ухвалюється відповідно до встановлених процедур.

Окремо для бізнесу доступна інформація про пільгове кредитування придбання та встановлення когенераційних установок у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". За умовами, представленими на платформі, максимальна сума кредиту на когенерацію становить до 250 млн грн, а строк фінансування може сягати 10 років.

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Допомога по забезпеченню газом та інтернетом

Окрім програм фінансової підтримки, на єОпорі розміщено інформацію про інші інструменти підготовки до зимового періоду. Зокрема, представлена програма оновлення обладнання для обліку природного газу. Вона передбачає заміну газових лічильників на прилади нового покоління.

Окремий напрям присвячений забезпеченню доступу до інтернету під час відключень електроенергії. На платформі можна знайти інформацію про технологію xPON, яка використовує оптоволоконні мережі для надання інтернет-послуг.

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Таке підключення за відповідної організації живлення мережі провайдера може забезпечувати доступ до інтернету навіть під час відсутності електроенергії в будинку. Однак, користувачам необхідно подбати про резервне живлення власного обладнання, зокрема роутера та оптичного термінала.

Як знайти програму допомоги на єОпорі: покрокова інструкція

Для пошуку доступної підтримки не потрібно переглядати всі державні програми окремо. На платформі передбачені фільтри, які дозволяють підібрати варіанти відповідно до категорії заявника, його потреб і регіону. Щоб скористатися сервісом, потрібно:

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перейти на офіційний сайт; натиснути кнопку "Зимова підтримка"; у розділі "Хто ви?" обрати категорію заявника; у розділі "З чим допомогти?" зазначити потрібний вид підтримки; обрати свій регіон; переглянути запропоновані програми, умови участі та інформацію про порядок звернення.

Як підготувати квартиру до відключень світла

Крім фінансових програм, уряд розмістив на єОпорі практичні рекомендації щодо підготовки до опалювального сезону. Насамперед громадянам радять перевірити, наскільки добре житло зберігає тепло. Йдеться про стан вікон, дверей та інших місць, через які можуть виникати тепловтрати.

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За можливості варто заздалегідь усунути щілини, перевірити ущільнювачі та подбати про належний стан опалювального обладнання. Окрему увагу рекомендують приділити резервним джерелам електроенергії. Зокрема, необхідно перевірити справність павербанків, зарядних станцій та акумуляторних пристроїв, які можуть знадобитися під час відключень.

Також доцільно підготувати автономні джерела освітлення – ліхтарі та лампи з акумуляторним живленням. Важливо заздалегідь зберегти необхідні контакти, щоб мати до них доступ навіть за відсутності мобільного інтернету. Йдеться про номери екстрених служб, місцевих комунальних підприємств, аварійних служб та інших установ, до яких може виникнути потреба звернутися.

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Ще одна рекомендація – дізнатися адресу найближчого Пункту незламності. Такі пункти можуть забезпечувати доступ до базових послуг під час тривалих перебоїв з електроенергією та теплопостачанням. Водночас, варто заздалегідь перевіряти актуальний режим роботи конкретного пункту, оскільки він може залежати від місцевих умов.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні наразі немає підстав прогнозувати відключення електроенергії по 16 годин на добу взимку 2026-2027 років, а нинішні обмеження значною мірою пов'язані з ремонтами та захистом енергетичної інфраструктури. Водночас, найбільші ризики він вбачає у можливих перебоях із теплопостачанням у Києві, Харкові, Одесі.