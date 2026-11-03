Вперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд

Національний банк (НБУ) оновив офіційний курс долара на 4 листопада до 45,67 грн. Це на 14 коп. перевищує поточний, а також є рекордом в історії України.

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Про це розповіли у самому НБУ. За його даними, до цього рекордним курсом був 44,6 грн, який діяв 28 жовтня.

Водночас більшість великих банків уже сьогодні продають долар за курсом, що перевищує 46 грн. Зокрема, за даними "Мінфіну":

ПриватБанк – 46,1 грн;

Сенс Банк – 46,09 грн;

ПУМБ – 46,2 грн;

Універсал Банк – 46,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,99 грн;

Укрсиббанк – 46,09 грн;

А-банк – 46,2 грн;

Юнекс Банк – 46,1 грн.

На купівлі ж вартість валюти в низці установ перевищила 45 грн. Так:

ПриватБанк – 45,5 грн;

Сенс Банк – 45,47 грн;

ПУМБ – 45,6 грн;

Універсал Банк – 45,5 грн;

Райффайзен Банк – 45,45 грн;

Укрсиббанк – 45,45 грн;

А-банк – 45,5 грн;

Юнекс Банк – 45 грн.

Водночас слід розуміти, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Адже там можуть встановлювати додаткову комісію.

Прогноз курсу долара до кінця тижня

У середньому ж, 3 листопада банки купують долар по 45,52 грн, а продають по 46,19 грн. Обмінники ж визначили курс цієї валюти в середньому на рівні 45,92/46,55 грн.

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Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

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до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.