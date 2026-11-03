Вперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейКличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в КиєвіКличко передав мікроавтобуси від WeWorld G.V.C. для дитбудинків сімейного типу в КиєвіРосійська ракета зруйнувала лікарню та хоспіс у Дніпрі: на момент удару там були понад 100 пацієнтівРосійська ракета зруйнувала лікарню та хоспіс у Дніпрі: на момент удару там були понад 100 пацієнтівІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літрШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. Фото"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. ФотоНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спортНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спортЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Вперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
585
Курс долара суттєво зріс і оновив рекорд
Курс долара суттєво зріс і оновив рекорд. Джерело: Pixabay/SLPix

Національний банк (НБУ) оновив офіційний курс долара на 4 листопада до 45,67 грн. Це на 14 коп. перевищує поточний, а також є рекордом в історії України.

Про це розповіли у самому НБУ. За його даними, до цього рекордним курсом був 44,6 грн, який діяв 28 жовтня.

Офіційний долар зріс і оновив історичний рекорд

Офіційний долар зріс і оновив історичний рекорд. Джерело: НБУ

Водночас більшість великих банків уже сьогодні продають долар за курсом, що перевищує 46 грн. Зокрема, за даними "Мінфіну":

  • ПриватБанк – 46,1 грн;
  • Сенс Банк – 46,09 грн;
  • ПУМБ – 46,2 грн;
  • Універсал Банк – 46,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,99 грн;
  • Укрсиббанк – 46,09 грн;
  • А-банк – 46,2 грн;
  • Юнекс Банк – 46,1 грн.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
6,8 т.
Старий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожче
6,8 т.
Старий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожче
Роман КостюченкоРоман Костюченко
3,9 т.
Українцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на початок листопада
3,9 т.
Українцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на початок листопада
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,8 т.
У росіян примусово заберуть пенсійні накопичення: Кремль шукає гроші для порятунку бюджету
3,8 т.
У росіян примусово заберуть пенсійні накопичення: Кремль шукає гроші для порятунку бюджету

На купівлі ж вартість валюти в низці установ перевищила 45 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,5 грн;
  • Сенс Банк – 45,47 грн;
  • ПУМБ – 45,6 грн;
  • Універсал Банк – 45,5 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,45 грн;
  • Укрсиббанк – 45,45 грн;
  • А-банк – 45,5 грн;
  • Юнекс Банк – 45 грн.

Водночас слід розуміти, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Адже там можуть встановлювати додаткову комісію.

Прогноз курсу долара до кінця тижня

У середньому ж, 3 листопада банки купують долар по 45,52 грн, а продають по 46,19 грн. Обмінники ж визначили курс цієї валюти в середньому на рівні 45,92/46,55 грн.

Прогноз курсу долара до кінця тижня

Прогноз курсу долара до кінця тижня. Джерело: "Минфин"

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

Курс долара в українських банках та обмінниках

Курс долара в українських банках та обмінниках. Джерело: finance.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

Схожі теми
Курс валютОбмін валютУкраїнагривнядоларвалютний ринокоперації з валютоюНаціональний банк України (НБУ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!