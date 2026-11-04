Українцям змінять правила заробітку на крипті: які податки доведеться платити

В Україні готують повноцінні правила для ринку криптовалют, криптобіржі та компанії зі зберігання цифрових активів проходитимуть авторизацію, а доходи від продажу крипти оподатковуватимуть із різниці між ціною купівлі та продажу, тоді як обмін одних віртуальних активів на інші не оподатковуватиметься. Для вже придбаної криптовалюти передбачили перехідний період зі ставкою ПДФО 5% до кінця 2028 року, а основні положення нового регулювання мають запрацювати з 1 липня 2027 року, якщо законопроєкт остаточно ухвалять.

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Про підтримку законопроєкту повідомили представники робочої групи, яка працювала над його підготовкою. За відповідне рішення проголосували 20 членів профільного комітету. Таким чином, документ пройшов черговий важливий етап перед розглядом у сесійній залі Верховної Ради.

Йдеться про спробу сформувати зрозумілі правила для ринку, який уже давно існує в Україні, але потребує комплексного законодавчого врегулювання. Віртуальні активи використовують для інвестицій, торгівлі, переказів і збереження коштів, однак відсутність повноцінної нормативної бази створює невизначеність як для користувачів, так і для компаній, які надають відповідні послуги.

Коли в Україні запрацюють нові правила для криптовалюти

Законопроєкт №10225-д передбачає, що нове регулювання набуде чинності з 1 липня 2027 року. Учасники ринку матимуть час підготуватися до змін, зокрема адаптувати свою діяльність до нових вимог щодо авторизації, захисту клієнтських активів і фінансового контролю. Документ має встановити правові засади функціонування ринку віртуальних активів, визначити статус його учасників, правила надання послуг і повноваження державних органів, які контролюватимуть цей сегмент.

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Одним із ключових завдань є створення прозорої системи, за якої діяльність криптобірж та інших компаній не залишатиметься поза державним наглядом. Водночас, регулювання має забезпечити умови для розвитку технологічних компаній, а не створювати зайві перешкоди для використання цифрових активів.

Законопроєкт передбачає розподіл регуляторних повноважень між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України. Комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідатиме за регулювання основної частини ринку віртуальних активів. НБУ здійснюватиме повноваження у сферах, які стосуються електронних грошей, валютного нагляду та інших питань, віднесених до його компетенції.

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Як оподатковуватимуть операції з криптовалютою

Окремий великий блок законопроєкту стосується оподаткування. Саме це питання має особливе значення для людей, які купують і продають Bitcoin, Ethereum та інші віртуальні активи, адже нові правила повинні визначити, як саме розраховуватиметься оподатковуваний дохід.

Згідно із запропонованим підходом, податки нараховуватимуть не на всю суму продажу криптовалюти, а на різницю між ціною її придбання та реалізації. Тобто оподаткуванню підлягатиме фінансовий результат операції – прибуток, отриманий від зростання вартості активу.

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Такий принцип подібний до підходу, який застосовують до операцій із цінними паперами. Наприклад, якщо людина придбала криптовалюту за 50 тис. грн, а згодом продала її за 70 тис. грн, базою для оподаткування буде різниця у 20 тис. грн, а не вся сума отриманих від продажу коштів.

Водночас законопроєкт передбачає кілька важливих винятків. По-перше, операції з віртуальними активами не оподатковуватимуться ПДВ. Зазначається, що це стосується операцій, які підпадають під відповідні положення документа, і має усунути додаткове податкове навантаження на оборот цифрових активів.

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По-друге, обмін одного віртуального активу на інший не оподатковуватиметься. Наприклад, якщо власник обмінює один вид криптовалюти на інший, сама така операція не повинна створювати податкового зобов'язання.

По-третє, передбачено звільнення від оподаткування прибутку в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати. Невеликі доходи від операцій із криптовалютою за визначених документом умов не підлягатимуть оподаткуванню.

Для власників старої криптовалюти передбачили перехідний період

Окремо автори законопроєкту врахували інтереси людей, які придбали віртуальні активи ще до запровадження нового регулювання. Для таких активів пропонується встановити перехідний період до кінця 2028 року. Протягом цього часу до доходів від операцій із раніше придбаними віртуальними активами застосовуватиметься пільгова ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%.

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Значна частина власників криптовалюти почала інвестувати в цифрові активи задовго до появи комплексних правил їх оподаткування. Перехідний механізм має дати їм можливість адаптуватися до нових вимог і легалізувати операції в межах передбачених законом процедур. Водночас, конкретні умови застосування пільгової ставки, порядок підтвердження придбання активів та інші практичні нюанси залежатимуть від остаточної редакції законодавства і відповідних підзаконних актів.

Криптобіржі зобов'яжуть проходити авторизацію

Ще одна принципова зміна стосується компаній, які працюють із віртуальними активами. Законопроєкт передбачає запровадження авторизації для криптобірж, кастодіанів та інших учасників ринку.

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Кастодіани – це компанії, які надають послуги зі зберігання криптовалют та інших цифрових активів клієнтів. Вони можуть забезпечувати зберігання ключів доступу до активів і виконувати інші операції, пов'язані з управлінням ними.

Після запровадження нових правил такі компанії повинні будуть відповідати встановленим вимогам для роботи на українському ринку. Зазначається, що це має зробити діяльність постачальників послуг більш контрольованою та зрозумілою для споживачів. Важливо, що законопроєкт передбачає не лише вимоги до самого допуску компаній на ринок, а й конкретні правила їхньої подальшої роботи.

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Зокрема, йдеться про належне зберігання активів клієнтів, розмежування коштів користувачів і власних коштів компаній, а також процедури розгляду скарг. Такі механізми мають знизити ризики втрати активів через недобросовісні дії посередників або проблеми в роботі платформ.

Фінансовий моніторинг криптовалютних операцій посилять

Законопроєкт також передбачає посилення вимог фінансового моніторингу. Зокрема, учасники ринку повинні будуть приділяти більше уваги перевірці клієнтів і встановленню походження коштів, які використовуються для операцій із віртуальними активами.

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Держава прагне зробити криптовалютний сектор більш прозорим і зменшити можливості для використання цифрових активів у незаконних фінансових схемах. Відповідно, користувачам варто враховувати, що після запровадження нового регулювання операції з криптовалютою можуть супроводжуватися додатковими перевірками.

Зокрема, компанії матимуть виконувати встановлені вимоги щодо ідентифікації клієнтів і з'ясування джерел походження коштів. Водночас, посилення фінансового моніторингу не означає автоматичної заборони на володіння чи використання криптовалюти.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, криптобіржа Binance зазнала хакерської атаки, внаслідок якої з її гаманців вивели близько 5 млрд доларів. За попередніми даними, відтік коштів зафіксовано відразу у п'яти блокчейнах.