Українцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на початок листопада

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн. Увечері ж 2 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання долара під час купівлі на тлі зниження під час продажу.

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А от в обмінниках прогнозується зниження курсу і під час купівлі, і під час продажу. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках, – 44,8-45,5 грн. Увечері ж 2 листопада там:

купували долар по 46,02 грн;

продавали – по 47,08 грн.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

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Загалом же, зазначив банкір, до кінця тижня ринок залишатиметься досить мінливим – адже причин для повного затишшя на валютному ринку поки немає. Визначальними ж, за його словами, стануть низка чинників. Зокрема:

Російські атаки на енергетичні об’єкти, виробництво та логістичну інфраструктуру.

Потреба бізнесу витрачати більше на енергозабезпечення, транспортування, відновлення пошкодженого обладнання.

Ціни на пальне, що безпосередньо відображаються на собівартості виробництва й перевезень.

"За таких обставин головним завданням Нацбанку залишатиметься підтримання валютної рівноваги. Власне, механізм "керованої гнучкості" й надалі буде головним запобіжником різких курсових змін. Він не здатен усунути всі причини підвищеного попиту, однак дає змогу зменшити їхній безпосередній вплив на курс", – йдеться в повідомленні.

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Водночас, зазначається, істотних змін на готівковому ринку не очікується. Так:

Обмінники й надалі орієнтуватимуться на ситуацію на міжбанку.

Різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься переважно невеликою.

"Щоправда, через ситуативне зростання попиту спред (різниця між курсами купівлі та продажу) може тимчасово розширитися майже до 1 грн. А курс продажу – наблизитися до верхніх меж прогнозованих коридорів", – розповів Лесовой.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.