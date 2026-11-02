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Українцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на початок листопада

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Українцям слід готуватися до нового курсу долара
Українцям слід готуватися до нового курсу долара. Джерело: Freepik

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн. Увечері ж 2 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання долара під час купівлі на тлі зниження під час продажу.

А от в обмінниках прогнозується зниження курсу і під час купівлі, і під час продажу. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках, – 44,8-45,5 грн. Увечері ж 2 листопада там:

  • купували долар по 46,02 грн;
  • продавали – по 47,08 грн.
Курс долара в українських обмінниках

Курс долара в українських обмінниках. Джерело: finance.ua

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При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Джерело: "Мінфін"

Загалом же, зазначив банкір, до кінця тижня ринок залишатиметься досить мінливим – адже причин для повного затишшя на валютному ринку поки немає. Визначальними ж, за його словами, стануть низка чинників. Зокрема:

  • Російські атаки на енергетичні об’єкти, виробництво та логістичну інфраструктуру.
  • Потреба бізнесу витрачати більше на енергозабезпечення, транспортування, відновлення пошкодженого обладнання.
  • Ціни на пальне, що безпосередньо відображаються на собівартості виробництва й перевезень.

"За таких обставин головним завданням Нацбанку залишатиметься підтримання валютної рівноваги. Власне, механізм "керованої гнучкості" й надалі буде головним запобіжником різких курсових змін. Він не здатен усунути всі причини підвищеного попиту, однак дає змогу зменшити їхній безпосередній вплив на курс", – йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначається, істотних змін на готівковому ринку не очікується. Так:

  • Обмінники й надалі орієнтуватимуться на ситуацію на міжбанку.
  • Різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься переважно невеликою.

"Щоправда, через ситуативне зростання попиту спред (різниця між курсами купівлі та продажу) може тимчасово розширитися майже до 1 грн. А курс продажу – наблизитися до верхніх меж прогнозованих коридорів", – розповів Лесовой.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

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