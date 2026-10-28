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Українцям слід готуватися до нового курсу: прогноз по долару на найближчі дні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
774
Українцям слід готуватися до нового курсу долара
Українцям слід готуватися до нового курсу долара. Джерело: Pixabay

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 1 листопада вартість валюти в них буде в межах 44,8-45,5 грн. Увечері ж 28 жовтня 2026 року там купували валюту в середньому по 45,43 грн, а продавали по 46,04 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання курсу долара під час купівлі за одночасного зниження під час продажу.

А ось в обмінниках прогнозують зниження курсу і під час купівлі, і під час продажу. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них буде в тих же межах, що й у банках – 44,8-45,5 грн. Увечері ж 28 жовтня там:

  • купували долар по 45,58 грн;
  • продавали – по 46,64 грн.
Курс долара в українських обмінниках

Курс долара в українських обмінниках. Джерело: finance.ua

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При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Джерело: "Минфин"

Загалом же, зазначив банкір, наприкінці жовтня суттєвої зміни курсу долара в Україні не очікується. Адже "головним інструментом захисту курсової стабільності залишаються валютні інтервенції НБУ".

"Попри скорочення резервів до 47,1 млрд доларів на початку жовтня, їх вистачає приблизно на чотири місяці майбутнього імпорту. Це суттєво більше, ніж майже 27,4 млрд доларів, які країна мала напередодні повномасштабної війни. А за сприятливого графіка надходження міжнародної допомоги резерви до кінця року потенційно можуть наблизитися до раніше прогнозованих 70 млрд доларів", – розповів Лесовой.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у банківському секторі вважають, що гривневі депозити є одним із доступних інструментів збереження вартості грошей. Адже максимальні ставки за окремими програмами можуть сягати 17,5% річних, а з урахуванням оподаткування депозитних відсотків за ставкою 23% фактична номінальна дохідність такого вкладу становить близько 13,5% річних. Водночас, якщо за рік інфляція становитиме 10%, така дохідність дасть змогу не лише компенсувати зростання цін, а й отримати певний реальний дохід.

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