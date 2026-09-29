В Україні з 28 до 30 вересня 2026 року включно тимчасово призупинили оформлення паспортних документів через технічні проблеми та обмеження доступу до інформаційних систем, однак уже готові документи у підрозділах "Паспортного сервісу" продовжують видавати за графіком. Записи громадян в електронній черзі не скасовуються – прийом перенесуть, а працівники мають зв'язатися із заявниками для погодження нової дати та часу.

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Про це повідомляє Державна міграційна служба. Причиною назвали технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, через яку обмежено доступ до частини інформаційно-телекомунікаційних систем.

Паспорти тимчасово не оформлюватимуть

Проблеми виникли через несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв'язку. У результаті ДМС тимчасово втратила повноцінний доступ до частини систем, необхідних для надання паспортних послуг.

Саме тому з 28 до 30 вересня включно надання послуг з оформлення паспортних документів тимчасово призупинено. Йдеться про технічне обмеження, а не про зміну правил отримання документів чи припинення їх оформлення на невизначений строк. У ДМС повідомили, що надання послуг відновлять після завершення необхідних робіт та відновлення роботи відповідних систем.

Крім того, через технічні проблеми тимчасово не працює офіційний вебсайт Державної міграційної служби. "Після відновлення роботи відповідних систем надання послуг буде поновлено", – зазначили у відомстві.

Що відбувається у "Паспортному сервісі"

Тимчасові зміни стосуються також центрів "Паспортний сервіс" ДП "Документ". У компанії повідомили, що 28, 29 та 30 вересня прийом громадян не здійснюватиметься через регламентні технічні роботи. Водночас є важливий виняток для тих, хто вже подав документи та очікує на готовий паспорт.

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Видача готових документів не припиняється. Їх можна отримати відповідно до графіка роботи конкретного підрозділу. "Видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи", – пояснили у ДП "Документ".

Окремо у ДП "Документ" пояснили ситуацію для людей, які заздалегідь записалися в електронну чергу саме на дні, коли прийом тимчасово не проводиться. Повторно ставати в чергу самостійно через технічні роботи не потрібно. Усі попередні записи залишаються чинними.

"Всі записи в електронну чергу залишаються дійсними", – наголосили у "Паспортному сервісі". Працівники мають зв'язатися з такими громадянами та узгодити іншу дату і час відвідування. Таким чином, через вимушене перенесення люди не повинні втрачати своє місце в електронній черзі.

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Коли відновлять оформлення документів

Заявлений період обмежень – із 28 до 30 вересня включно. Відновлення повноцінного надання послуг залежить від завершення технічних робіт та відновлення доступу до необхідних інформаційних систем.

У ДМС наголосили, що після усунення проблем роботу відповідних сервісів та надання послуг поновлять. Отже, за оголошеним графіком тимчасові обмеження охоплюють три дні. Людям, яким необхідно терміново оформити документи, варто враховувати цю паузу під час планування.

Процедура оформлення паспортних документів передбачає роботу з державними інформаційними системами та перевірку даних заявника. Тому відсутність стабільного доступу до відповідної інфраструктури фактично унеможливлює повноцінний прийом та опрацювання заяв.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.

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