Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоРосійські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛАРосійські дрони стали небезпечнішими: Ігнат розповів, як ворог модернізує БпЛА

Українцям призупинили оформлення паспортів: коли відновлять послугу

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read3 хв
icon 5,0 т.
Ілюстрація - паспорт України, оформлення паспортів.
Ілюстрація - паспорт України, оформлення паспортів.
Джерело: Державна міграційна служєба

В Україні з 28 до 30 вересня 2026 року включно тимчасово призупинили оформлення паспортних документів через технічні проблеми та обмеження доступу до інформаційних систем, однак уже готові документи у підрозділах "Паспортного сервісу" продовжують видавати за графіком. Записи громадян в електронній черзі не скасовуються – прийом перенесуть, а працівники мають зв'язатися із заявниками для погодження нової дати та часу.

Про це повідомляє Державна міграційна служба. Причиною назвали технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, через яку обмежено доступ до частини інформаційно-телекомунікаційних систем.

Паспорти тимчасово не оформлюватимуть

Проблеми виникли через несправність обладнання оператора, який забезпечує функціонування каналів зв'язку. У результаті ДМС тимчасово втратила повноцінний доступ до частини систем, необхідних для надання паспортних послуг.

Саме тому з 28 до 30 вересня включно надання послуг з оформлення паспортних документів тимчасово призупинено. Йдеться про технічне обмеження, а не про зміну правил отримання документів чи припинення їх оформлення на невизначений строк. У ДМС повідомили, що надання послуг відновлять після завершення необхідних робіт та відновлення роботи відповідних систем.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 918
Путін намагається "виключити" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстріли
icon 918
Путін намагається "виключити" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстріли
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 17,2 т.
Українців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтня
icon 17,2 т.
Українців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтня
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 5,1 т.
В ЄС розробили новий план для заморожених мільярдів Кремля: як тепер хочуть передати гроші Україні
icon 5,1 т.
В ЄС розробили новий план для заморожених мільярдів Кремля: як тепер хочуть передати гроші Україні

Крім того, через технічні проблеми тимчасово не працює офіційний вебсайт Державної міграційної служби. "Після відновлення роботи відповідних систем надання послуг буде поновлено", – зазначили у відомстві.

Що відбувається у "Паспортному сервісі"

Тимчасові зміни стосуються також центрів "Паспортний сервіс" ДП "Документ". У компанії повідомили, що 28, 29 та 30 вересня прийом громадян не здійснюватиметься через регламентні технічні роботи. Водночас є важливий виняток для тих, хто вже подав документи та очікує на готовий паспорт.

Видача готових документів не припиняється. Їх можна отримати відповідно до графіка роботи конкретного підрозділу. "Видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи", – пояснили у ДП "Документ".

Окремо у ДП "Документ" пояснили ситуацію для людей, які заздалегідь записалися в електронну чергу саме на дні, коли прийом тимчасово не проводиться. Повторно ставати в чергу самостійно через технічні роботи не потрібно. Усі попередні записи залишаються чинними.

"Всі записи в електронну чергу залишаються дійсними", – наголосили у "Паспортному сервісі". Працівники мають зв'язатися з такими громадянами та узгодити іншу дату і час відвідування. Таким чином, через вимушене перенесення люди не повинні втрачати своє місце в електронній черзі.

Коли відновлять оформлення документів

Заявлений період обмежень – із 28 до 30 вересня включно. Відновлення повноцінного надання послуг залежить від завершення технічних робіт та відновлення доступу до необхідних інформаційних систем.

У ДМС наголосили, що після усунення проблем роботу відповідних сервісів та надання послуг поновлять. Отже, за оголошеним графіком тимчасові обмеження охоплюють три дні. Людям, яким необхідно терміново оформити документи, варто враховувати цю паузу під час планування.

Процедура оформлення паспортних документів передбачає роботу з державними інформаційними системами та перевірку даних заявника. Тому відсутність стабільного доступу до відповідної інфраструктури фактично унеможливлює повноцінний прийом та опрацювання заяв.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям у 2026 році не потрібно обов'язково міняти чинні паспорти-книжечки на ID-картки, однак після досягнення 25 та 45 років нову фотографію необхідно вклеїти протягом місяця, інакше документ доведеться обмінювати. За користування недійсним паспортом уперше можуть винести попередження, а за повторне протягом року порушення – накласти штраф від 17 до 51 грн.

Схожі теми
УкраїнапаспортДіяДержавна міграційна служба України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись