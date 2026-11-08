Українцям дозволили їздити з простроченими водійськими посвідченнями, але є нюанс: кого стосується виняток

Під час воєнного стану українці можуть керувати автомобілем із простроченим посвідченням, якщо його було видано вперше на два роки, причому таке послаблення діятиме ще протягом року після припинення або скасування воєнного стану. Проте документ вважається нечинним і підлягає обміну, а водіям, які за період його використання допустили три або більше порушень ПДР, доведеться повторно скласти теоретичний і практичний іспити.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України (МВС). Під час війни в Україні діє спеціальне спрощення, яке дозволяє окремим категоріям водіїв продовжувати керувати транспортними засобами навіть після завершення терміну дії посвідчення.

Відповідне правило закріплене постановою Кабінету міністрів України №184 від 3 березня 2022 року.

Згідно з документом, у період дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення або скасування, громадяни можуть керувати транспортними засобами відповідної категорії за наявності національного посвідчення водія України, яке було видане їм уперше на два роки, навіть якщо термін його дії вже завершився.

Таким чином, якщо водій отримав свої перші права на два роки, а строк їхньої дії закінчився під час воєнного стану, він може продовжувати користуватися автомобілем відповідної категорії в межах передбаченого законодавством послаблення. Однак, важливо враховувати кілька нюансів. Спрощення поширюється виключно на посвідчення водія, які видавалися вперше на два роки. Йдеться не про будь-які документи, термін дії яких завершився.

У ГСЦ МВС окремо наголошують, що таке посвідчення, попри можливість керування транспортним засобом, вважається нечинним і підлягає обміну. Тому водіям рекомендують не відкладати оновлення документів.

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Кому не варто розраховувати на послаблення

Правило про можливість використання простроченого посвідчення водія не є універсальним. Воно не поширюється на всі документи, які втратили чинність. Зокрема, особливу увагу слід звернути водіям, які вже обмінювали свої перші дворічні права та отримали нове посвідчення.

Якщо термін дії такого документа завершився, автоматично скористатися зазначеним послабленням вони не можуть. Визначальним фактором є саме те, що посвідчення було видане вперше на два роки.

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Якщо документ не відповідає цій умові, водієві необхідно орієнтуватися на загальні правила законодавства щодо чинності посвідчень водія. Отже, перед тим як сідати за кермо з простроченими правами, варто перевірити, чи підпадає конкретний документ під дію постанови Кабміну №184.

Як обміняти прострочене посвідчення водія

Українцям, у яких завершився термін дії водійських прав, рекомендують не зволікати з їх заміною. Зазначається, що це допоможе уникнути можливих непорозумінь під час перевірки документів, а також забезпечить актуальність посвідчення.

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Обміняти водійські права можна як дистанційно, так і безпосередньо у сервісному центрі МВС. Для онлайн-обміну передбачено два способи:

через Кабінет водія;

через мобільний застосунок Дія.

При цьому скористатися онлайн-послугою через "Дію" можна за умови, що посвідчення водія відображається у застосунку. Якщо документ відсутній в електронних сервісах або водієві зручніше оформити заміну особисто, можна звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

Місце проживання громадянина не обмежує можливість отримання послуги. Для офлайн-обміну необхідно підготувати такі документи:

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посвідчення водія, яке підлягає обміну;

паспорт із відміткою про місце реєстрації або ID-картку разом із витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Перед відвідуванням сервісного центру МВС водіям потрібно зареєструватися на отримання послуги. Зробити це можна через офіційний сайт ГСЦ МВС у системі "Е-запис", за допомогою мобільного застосунку "Е-запис" або через термінал самообслуговування, який розташований безпосередньо у приміщенні сервісного центру.

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Коли водіям доведеться повторно складати іспити

Під час обміну першого дворічного посвідчення водія важливе значення має кількість порушень правил дорожнього руху, які автомобіліст допустив за період користування документом. Якщо водій протягом цього часу вчинив три або більше порушень ПДР, простого обміну посвідчення буде недостатньо.

У такому випадку новий документ видадуть лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Водії, які систематично порушували правила під час періоду дії першого посвідчення, повинні повторно підтвердити свої знання та практичні навички керування автомобілем.

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Якщо ж автомобіліст не допустив трьох або більше порушень, обмін посвідчення здійснюється за звичайною процедурою, без необхідності повторно складати обидва іспити.

Скільки коштує обмін водійських прав

За інформацією Головного сервісного центру МВС, орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 650 гривень, ця сума не враховує можливу банківську комісію за проведення платежу. Після обміну водій отримує посвідчення з новим терміном дії. Відповідно до загальних правил, посвідчення водія видаються на 5 або 15 років залежно від обставин та категорії документа.

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Водночас, водіям варто враховувати, що можливість тимчасово використовувати прострочене перше дворічне посвідчення не скасовує необхідності його заміни. Спеціальне правило діє лише в межах установленого законодавством періоду.

Якщо у громадян виникають питання щодо обміну документів, порядку складання іспитів або інших послуг сервісних центрів МВС, консультацію можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або через офіційні сторінки Головного сервісного центру МВС у соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні запустили оформлення Європротоколу через застосунок Дія, що дозволяє водіям документувати незначні ДТП без виклику поліції та паперових бланків, а інформація автоматично передаватиметься страховим компаніям. Скористатися послугою можна лише за участю двох автомобілів, якщо немає постраждалих, водії тверезі, мають чинні поліси ОСЦПВ та необхідні документи в Дії.