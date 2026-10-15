Українцям дадуть до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: програму допомоги розширили

В Україні розширили державну програму "СвітлоДІМ" на Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області, завдяки чому ОСББ, управителі й обслуговувальні кооперативи в семи регіонах можуть отримати від 100 до 300 тис. грн на забезпечення резервного електроживлення багатоквартирних будинків. Кошти дозволено витратити на генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі та інше обладнання для підтримання роботи водопостачання, опалення й ліфтів під час відключень.

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Про це офіційно повідомили в Дії. Раніше програма уже запрацювала в Києві, Київській та Харківській областях, а тепер географія державної підтримки охоплює сім регіонів.

Головна мета ініціативи – допомогти мешканцям багатоповерхівок підготувати будинки до тривалих відключень електроенергії. Йдеться насамперед про забезпечення роботи критично важливих внутрішньобудинкових систем, від яких залежать базові побутові умови.

У яких областях українці можуть отримати до 300 тис. грн

Після розширення програми подати заявку на державну допомогу можуть уповноважені представники багатоквартирних будинків у семи регіонах України. Зокрема, "СвітлоДІМ" доступна в Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

Програма передбачає фінансування придбання обладнання, яке дозволить підтримувати роботу важливих систем будинку навіть за відсутності електропостачання з централізованої мережі. При цьому розмір допомоги залежить від характеристик конкретного будинку. Держава передбачила три рівні фінансової підтримки залежно від типу багатоквартирного будинку.

До 100 000 грн можуть отримати будинки заввишки до шести поверхів. Така сума призначена для придбання обладнання, яке допоможе забезпечити резервне живлення необхідних спільних систем.

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До 200 000 грн передбачено для будинків заввишки від семи до шістнадцяти поверхів. У таких будівлях зазвичай більше обладнання, робота якого залежить від електропостачання, а отже, потреба в резервних джерелах живлення може бути вищою.

До 300 000 грн можуть отримати будинки від сімнадцяти поверхів, будинки з власною котельнею, а також багатоповерхівки від чотирьох до шістнадцяти поверхів, які мають щонайменше три під'їзди. Отже, найбільший розмір фінансування доступний не лише найвищим будівлям.

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На що дозволено витратити державну допомогу

Отримані кошти можна спрямувати на придбання обладнання, необхідного для забезпечення резервного електроживлення багатоквартирного будинку. Насамперед ідеться про генератори, які можуть забезпечувати електроенергією окремі системи під час відключень централізованого постачання.

Крім того, програма дозволяє придбавати інвертори, акумулятори, сонячні панелі та інше обладнання для резервного живлення. Вибір конкретної системи залежить від потреб будинку, його технічних характеристик і наявного обладнання.

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Важлива особливість "СвітлоДІМ" полягає в тому, що наявність генератора не позбавляє будинок можливості отримати державну підтримку. Якщо ОСББ або управитель уже придбали обладнання для резервного живлення, кошти можна спрямувати на інші потреби, які дозволені умовами програми.

Наприклад, будинок може мати генератор для забезпечення роботи водяних насосів, але водночас потребувати додаткового обладнання для резервного живлення ліфтів. У такому випадку допомога може бути використана для розширення наявної системи енергозабезпечення. Також будинок може розглянути можливість придбання акумуляторів, інверторів або сонячних панелей, якщо це відповідає технічним потребам і вимогам програми.

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Хто може подати заявку на отримання допомоги

Звернутися по фінансування можуть не окремі власники квартир, а уповноважені представники організацій, які забезпечують управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Зокрема, право подання заявки мають об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителі та обслуговувальні кооперативи.

Мешканець багатоповерхівки не може просто подати особисту заяву на отримання 100-300 тис. грн для свого помешкання. Натомість співвласники можуть звернутися до голови ОСББ або управителя, щоб ініціювати участь будинку в державній програмі.

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Перед поданням заявки важливо визначити, яке саме обладнання необхідне для будинку, які системи потребують резервного живлення та чи відповідають заплановані витрати умовам фінансування. Також необхідно враховувати технічні можливості встановлення обладнання, його потужність і безпечність подальшої експлуатації.

Як оформити до 300 тис. грн через Дію

Подання заявок на участь у програмі здійснюється онлайн через портал Дія. Для цього уповноважений представник ОСББ, управителя або обслуговувального кооперативу має скористатися відповідною електронною послугою.

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Насамперед необхідно перевірити, чи відповідає будинок територіальним та іншим вимогам програми. Після цього потрібно підготувати інформацію про багатоквартирний будинок і визначити обладнання, на придбання якого планується спрямувати кошти.

Далі уповноважений заявник подає електронну заявку через Дію, зазначаючи необхідні відомості відповідно до вимог сервісу. Після подання документи проходять перевірку та розгляд у межах процедури, передбаченої програмою.

У разі позитивного рішення фінансування надається через визначений механізм із залученням банків-партнерів. При цьому заявникам варто заздалегідь ознайомитися з правилами використання коштів, вимогами до придбання обладнання та порядком підтвердження витрат.

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Ще одна особливість програми полягає в тому, що учасники можуть самостійно обирати постачальника обладнання. Тобто держава не обмежує ОСББ або управителя одним конкретним продавцем генераторів, інверторів чи акумуляторів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть отримати житлову субсидію на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, право на таку допомогу мають не всі – субсидія призначена лише для тих, чий дохід не покриває витрати на опалення.