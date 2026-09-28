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Українців "готують" до нового курсу: що буде з доларом після 1 жовтня

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 хв
icon 12,6 т.
Українців "готують" до нового курсу
Українців "готують" до нового курсу
Джерело: НБУ

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 4 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,6-45 грн. Увечері 28 вересня 2026 року там купували валюту в середньому за 44,58 грн, а продавали за 45,09 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключається подорожчання долара при купівлі та здешевлення при продажу.

Така ж ситуація очікується в обмінниках. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках – 44,8-45,4 грн. Увечері ж 28 вересня там:

  • купували долар по 44,57 грн;
  • продавали – по 45,05 грн.
Курс долара в українських обмінних пунктах

Курс долара в українських обмінних пунктах

Джерело: finance.ua

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При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

Джерело: «Мінфін»

Загалом же, зазначив банкір, початок жовтня на валютному ринку може минути без помітних змін. За його словами, справа в тому, що:

  • Хоча ризиків і ставатиме дедалі більше, проте їхній вплив, "найімовірніше, накопичуватиметься з часом".
  • Зі свого боку, НБУ й надалі залишатиметься головним гравцем ринку і не дозволить цьому тиску перерости у різкі валютні коливання.

"Попри  посилення військових та економічних ризиків, на межі вересня та жовтня різкого погіршення ситуації на валютному ринку не очікується. Курсова "стриманість", найімовірніше, збережеться й на готівковому валютному ринку", – розповів банкір.

Ще одним чинником стабільності ситуації, за його словами, є доступність валюти. Тобто дефіциту доларів, за словами банкіра, на ринку немає.

"До того ж, населення має альтернативу у вигляді гривневих депозитів та ОВГЗ. Прибутковість яких здатна значною мірою компенсувати інфляційні втрати", – підсумував Лесовий.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які роками зберігають готівку, можуть мати долари та євро старих зразків – наприклад, 50 євро першої серії 2002 року або американські банкноти, випущені в 1996 році. Однак сам рік випуску не робить такі гроші недійсними навіть у 2026 році.

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