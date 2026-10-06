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Українців "готують" до нового курсу: що буде з доларом найближчими днями

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 хв
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Українців "готують" до нового курсу
Українців "готують" до нового курсу. Джерело: Freepik

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 11 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,6-45,1 грн. Увечері ж 6 жовтня 2026 року там купували валюту в середньому по 44,71 грн, а продавали по 45,24 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключається здешевлення долара як в купівлі, так і в продажу.

А ось в обмінниках очікується зростання курсу в  купівлі та зниження у продажу. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих же межах, що й у банках – 44,6-45,1 грн. Увечері ж 6 жовтня там:

  • купували долар по 44,55 грн;
  • продавали – по 45,1 грн.
Курс долара в українських обмінних пунктах

Курс долара в українських обмінних пунктах. Джерело: finance.ua

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При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Джерело: "Мінфін"

Загалом же, зазначив банкір, наразі на ринку немає передумов, які могли б призвести до істотного зростання курсу. Причому навіть попри наявні певні економічні ризики. За його словами, необхідно, щоб ці ризики перетворилися:

  • або в реальний дефіцит валюти;
  • або у різкий стрибок попиту.

"Однак на початку жовтня такого поєднання поки що не проглядається. Більше того, головним питанням є те, чи здатний Нацбанк компенсувати "накопичений тиск". В останні місяці відповідь на це питання була позитивною: регулятор системно продавав валюту на міжбанківському ринку, перекриваючи нестачу природної пропозиції", – пояснив Лєсовий.

Ба ільше, зазначив він, після підвищення облікової ставки до 16% гривневі активи отримали додаткову підтримку. Зокрема:

  • депозитні ставки сягають 17-17,5%;
  • гривневі ОВДП можуть приносити близько 16,5% річних.

"Це створює для населення "альтернативу обмінним пунктам". Це дає НБУ підстави очікувати, що початок жовтня мине без різкого курсового стрибка", – підсумував банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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