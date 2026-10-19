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Українців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банків у середині жовтня

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
675
Ілюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долари
Українців "готують" до нового курсу долара. Джерело: НБУ

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 25 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,8-45,5 грн. Увечері ж 19 жовтня 2026 року там купували валюту в середньому по 44,75 грн, а продавали по 45,28 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключається зростання курсу долара як при купівлі, так і при продажу.

Така ж ситуація прогнозується і в обмінниках. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих же межах, що й у банках – 44,8-45,5 грн. Увечері ж 19 жовтня там:

  • купували долар по 44,72 грн;
  • продавали – по 45,26 грн.
Курс долара в українських обмінних пунктах

Курс долара в українських обмінних пунктах. Джерело: finance.ua

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При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Джерело: "Мінфін"

Загалом же, зазначив банкір, цього тижня ринок перебуватиме в стані дисбалансу: попит на валюту перевищуватиме її пропозицію. За його словами, справа в тому, що:

  • Країна купує за кордоном набагато більше товарів, ніж продає.
  • Ця різниця дедалі більше визначає попит на валюту та пояснює активність Національного банку на міжбанківському ринку.

Втім, підкреслив Лєсовий, різкого ослаблення гривні поки що не очікується. А тому різких коливань курсу, найімовірніше, вдасться уникнути.

"Валютний ринок, найімовірніше, збереже відносну стабільність. Однак за спокійним курсом стоятиме досить складний баланс між високим імпортним попитом, військовими ризиками та масштабними інтервенціями Нацбанку", – підсумував банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас рік випуску доларів не може стати приводом для відмови їх приймати банками та обмінними пунктами. Навпаки, вони повинні приймати банкноти всіх років, починаючи з 1914-го – у тому числі 1996-го, 2013-го тощо. Однак є умова: дизайн та елементи захисту таких купюр повинні повністю відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центробанку).

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