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Українці почали надсилати різко менше грошей з-за кордону: скільки вже переказали

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
423
Українці почали надсилати різко менше грошей з-за кордону: скільки вже переказали
Українці почали надсилати різко менше грошей з-за кордону: скільки вже переказали

За час повномасштабної війни обсяги приватних грошових переказів до України з-за зменшилися вдвічі. У вересні цей показник становив 0,6 млрд доларів – це на 6% менше, аніж надійшло у серпні.

Про це йдеться у вересневому огляді платіжного балансу від Національного банку України. Там наголосили, що на початку війни українці щомісяця переказували суму еквівалентну 1,2 млрд доларів.

Як змінилися грошові перекази у вересні

  • На початку повномасштабної війни українці отримували з-за кордону близько $1,2 млрд щомісяця.
  • Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 6,8%.
  • Інші приватні перекази через офіційні канали зменшилися на 2,2%.
  • Загалом обсяг переказів офіційними каналами скоротився на 3,8%.
  • Потік через неформальні канали зменшився на 10,4% порівняно з вереснем минулого року.

Перекази в Україну за дев’ять місяців 2026 року

Усього за січень-вересень 2026 року загальні обсяги грошових переказів зменшилися на 7%. При цьому чиста оплата праці скоротилася на 23%, а приватні трансферти зросли на 15,1%. Для порівняння, за підсумками 2025 року обсяги приватних грошових переказів в Україну зменшилися на 14,7% і становили 8 млрд доларів.

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Нові ліміти на грошові перекази

В Україні з 14 листопада 2026 року банки запровадять нові обмеження на грошові перекази без підтверджувальних документів. Для новостворених і неактивних фізосіб-підприємців (ФОП) і юридичних осіб вони скоротяться:

  • для ФОП 1 групи – до 400 тис. грн на місяць;
  • для ФОП 2 і 3 групи – до 1 млн на місяць;
  • для нових і "сплячих" юросіб – до 2 млн грн на місяць.

Зміни передбачені оновленим Меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Його підписання відбулося ще 14 травня, про що тоді повідомляла Національна асоціація банків України.

Одразу було визначено, що ліміти урізатимуть поступово. Частина обмежень уже почала діяти в серпні. А другий граничний поріг (посилений) – після 6 місяців з моменту підписання, тобто саме в листопаді.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз і Світовий банк очікують від України інтеграції до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це не лише розблокує життєво необхідну міжнародну допомогу, але дозволить українському бізнесу зекономити сотні мільйонів гривень.

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