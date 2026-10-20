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Українці масово купують вживані авто з США: скільки коштує найпопулярніша модель

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
651
Ілюстрація - авто зі США
Українці купили 37 тис. вживаних авто зі США. Джерело: Unsplash/ftodne

Протягом перших дев’яти місяців 2026 року український автопарк поповнився 37 тисячами вживаних легковиків, які були імпортовані зі США. Лідером симпатій серед таких авто виявився Ford Escape, який можна придбати

Загальні тенденції ринку оприлюднили в асоціації Укравтопром. За їхньою інформацією (що демонструє незначне падіння на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року):

  • понад половину імпорту з США становить бензиновий транспорт – 53%;
  • машин на електротязі нараховується 26%;
  • гібридним силовим установкам належить 14%;
  • дизельні машини зайняли 4%;
  • автівки з газобалонним обладнанням (ГБО) охопили 3%.
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Пересічний вік цих транспортних засобів дорівнював 6,2 року.

Які вживані авто з США найпопулярніші в Україні

Водночас експерти виділили п'ятірку бестселерів американського походження. Найчастіше вибір українців припадав на такі моделі:

  • Ford Escape – 3721 одиниць;
  • Tesla Model Y – 2935 одиниць;
  • Tesla Model 3 – 2715 одиниць;
  • BMW X3 – 2578 одиниць;
  • Nissan Rogue – 2466 одиниць.

Ціни на вживані Ford Escape зі США

Вартість найпопулярнішого вживаного авто зі США на одному з найпопулярніших автопорталів залежить від низки параметрів – зокрема від стану, пробігу тощо. Так, станом на 16 червня Ford Escape віком до 5 років можна купити без торгу за:

  • 11 999 доларів (2022 р. в. з 315 тис. км пробігу);

Скільки коштує Ford Escape в Україні. Джерело: auto.ria.com

  • 8 300 доларів (2022 р. в. з 39 тис. км пробігу).

Як вже повідомляв OBOZ.UA, загалом у вересні українці придбали 21,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Середній вік таких машин склав 8,7 року. А найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких авто було придбано 954 одиниці.

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