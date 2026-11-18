Українські атаки безпілотників призвели до пошкодження або зупинки роботи 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. За оцінками галузевих джерел, після майже щоденних ударів протягом останніх 20 днів обсяги переробки сирої нафти на російських НПЗ скоротилися приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня – до близько 400 тисяч тонн на добу.

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Про це пише Reuters із посиланням на оцінки двох представників нафтової галузі. За їхніми даними, кількість великих російських НПЗ, роботу яких порушили українські атаки, зросла до 15.

Скільки російських НПЗ постраждали від українських атак

Після майже щоденних атак безпілотників протягом останніх 20 днів обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали приблизно до 400 000 тонн на добу (або близько 3 мільйонів барелів на добу) – порівняно з понад 700 000 тонн на добу наприкінці жовтня.

Удари українських БПЛА порушили або повністю зупинили роботу підприємств, сукупна номінальна потужність яких становить близько 500 тисяч тонн переробки на добу. Це приблизно 54% від загальної потужності первинної переробки нафти в Росії, яку джерела видання оцінюють у 930 тисяч тонн на добу.

За словами співрозмовників видання, атаки призвели до порушення або зупинки роботи 15 із 35 великих російських НПЗ, тоді як станом на середину минулого тижня таких об'єктів було 9.

Серед великих нафтопереробних підприємств, які зазнали атак, джерела назвали заводи в Рязані, Ярославлі, Кірішах та Поволжі.

Водночас за оцінками джерел, попри поступове зниження виробничих потужностей, середні обсяги переробки нафти в листопаді залишаються на рівні понад 500 000 тонн на добу. Це приблизно на 5–10% менше, ніж у вересні та жовтні.

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Росія стикається з дефіцитом пального та обмеженнями експорту

Скорочення переробки посилює проблеми російського паливного ринку. За даними Reuters, у деяких регіонах країни вже виник дефіцит пального, а можливості його експорту обмежені через українські удари по портах.

Подальше зменшення обсягів переробки може також посилити напруження на світових ринках нафтопродуктів. Крім того, це потенційно ускладнить для Росії виконання домовленостей щодо експорту дизельного пального до США.

Україна та Росія нарощують удари по енергетичній інфраструктурі

На тлі посилення російських ракетних і дронових атак по Україні Київ збільшує масштаб і частоту ударів по енергетичних об’єктах РФ.

Головні історії дня

Цього тижня Україна атакувала стратегічно важливий міст, а також російські нафтопереробні заводи. За даними Міністерства оборони РФ, у ніч на понеділок, 16 листопада, Росія зазнала найбільшої від початку повномасштабної війни у 2022 році атаки безпілотників.

Російське Міністерство енергетики не відповіло на запит Reuters щодо ситуації з переробкою нафти та наслідків ударів.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У ніч на 18 листопада під ударом українських БПЛА опинилися одразу два нафтопереробні заводи на Кубані – Ільський та Афіпський. На Ільському НПЗ уражено резервуари. А на Афіпському НПЗ уражено установку переробки нафти.

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У ніч проти 17 листопада українські безпілотники масовано атакували Республіку Башкортостан у РФ. Основною ціллю удару стало підприємство "Газпром нефтехим Салават". Унаслідок прильотів на території промислового підприємства виникло кілька сильних пожеж.

16 листопада Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Удар припав по самому серцевинному процесу заводу. Це один із найбільших НПЗ на півдні Росії, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ.