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Українські банки суттєво оновили курс: скільки коштує долар 19 жовтня

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Українські банки суттєво оновили курс долара
Українські банки суттєво оновили курс долара. Джерело: Pixabay

За вихідні в українських банках помітно переписали курс готівкового долара. Ополудні  понеділка, 19 жовтня, вони продають його в середньому за 44,69 грн, а купують за 45,22 грн. Це на 31 коп. нижче в купівлі, але на 10 коп. вище у продажу, ніж було ввечері п’ятниці, 16 числа.

Загалом великі установи продають валюту по 45,1-45,3 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,15 грн;
  • Сенс Банк – 45,25 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Універсал Банк – 45,1 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,15 грн;
  • Укрсиббанк – 45,19 грн;
  • А-банк – 45,3 грн;
  • Правекс Банк – 45,18 грн;
  • Юнекс Банк – 45,24 грн.

Купують же вони її по 44,35–44,75 грн. Зокрема:

  • ПриватБанк – 44,55 грн;
  • Сенс Банк – 44,75 грн;
  • ПУМБ – 44,7 грн;
  • Універсал Банк – 44,6 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,75 грн;
  • Укрсиббанк – 44,65 грн;
  • А-банк – 44,6 грн;
  • Правекс Банк – 44,75 грн;
  • Юнекс Банк – 44,35 грн.
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Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських банках помітно змінили курс готівкового долара

В українських банках помітно змінили курс готівкового долара. Джерело: "Мінфін"

Відбулися зміни й в обмінниках – однак менш помітні. Там вартість долара встановили на середньому рівні 44,68/45,22 грн (купівля/продаж), що:

  • на 6 коп. нижче при продажу;
  • залишилася на колишньому рівні при купівлі.
Курс долара в українських обмінних пунктах сьогодні

Курс долара в українських обмінних пунктах сьогодні. Джерело: finance.ua

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом, як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий, в українських банках та обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 25 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінних пунктах очікується зростання курсу як при купівлі, так і при продажу.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Валютний ринок, найімовірніше, збереже відносну стабільність. Однак за спокійним курсом стоятиме досить складний баланс між високим імпортним попитом, військовими ризиками та масштабними інтервенціями Нацбанку... Країна купує за кордоном набагато більше товарів, ніж продає. Саме ця різниця дедалі більше визначає попит на валюту та пояснює активність Національного банку на міжбанківському ринку", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас рік випуску доларів не може стати приводом для відмови їх приймати банками та обмінними пунктами. Навпаки, вони повинні приймати банкноти всіх років, починаючи з 1914-го – у тому числі 1996-го, 2013-го тощо. Однак є умова: дизайн та елементи захисту таких купюр повинні повністю відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центробанку).

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