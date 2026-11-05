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Україна вперше за 3 місяці збільшила "запас" валюти: як вдалося та що це означає

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
846
Перекладені одна на одну банкноти доларів США із зображенням Бенджаміна Франкліна
Зростання міжнародних резервів посилює фінансову стійкість України. Ілюстрація. Джерело: Freepik

Міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України помітно зросли після трьох місяців безперервного падіння. За підсумками жовтня 2026 року вони становили 49,08 млрд дол. (після 47,1 у вересні). Таким чином у жовтні ЗВР збільшилися на 4,2%, що посилило фінансову стійкість країни.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ). Головна причина зростання – валютні надходження від міжнародних партнерів. Вони перевищили чистий продаж валюти Нацбанком (це робиться для підтримки гривні) та боргові виплати країни в іноземній валюті.

ЗВР України з початку повномасштабної війни

ЗВР України з початку повномасштабної війни

"Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – зазначили в Нацбанку. Розмір ЗВР України залишається високим і за міжнародними стандартами. За підрахунками НБУ, нинішня сума покриває фінансування 4,2 місяців майбутнього імпорту. "Нормою" ж вважаються 3 місяці.

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Що це означає та чому важливо

  • Що вищі резерви, то більше можливостей підтримувати курс гривні має НБУ. Якщо попит на долари та євро різко зростає, Нацбанк може продавати валюту з резервів, щоб не допустити надмірних коливань.
  • Країна має більше запас коштів для критичного імпорту. Наприклад, для закупівлі пального, обладнання, ліків та інших товарів за кордоном.
  • Резерви допомагають державі проводити міжнародні платежі й обслуговувати зовнішні борги.
  • Це позитивний сигнал для міжнародних партнерів та інвесторів. Значні резерви свідчать, що країна має фінансовий запас на випадок кризових ситуацій.
  • Водночас збільшення резервів не означає, що в держави стало більше грошей на соціальні виплати або зарплати. ЗВР не є бюджетними коштами, які уряд може витрачати на пенсії, зарплати чи інші видатки. 

ЗВР України у жовтні-2026: що вплинуло на суму

  • Валютні надходження на рахунки уряду в НБУ за жовтень 2026 року склали 3,69 млрд дол. (у вересні для порівняння було лише 890,4 млн дол.) Ця сума не враховує отримання 4,6 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх не зараховано до міжнародних резервів у зв’язку з цільовим призначенням, пояснили в НБУ.
  • На обслуговування боргів Україна витратила 242,3 млн дол., а ще 252,8 млн було сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ).
  • Операції НБУ на міжбанківському ринку – у жовтні 2026 року НБУ продав на валютному ринку майже 6,05 млрд. Це майже на 600 млн більше, ніж було у вересні.
  • Курс валют – оцінка вартості фінансових інструментів збільшилася на 204,4 млн дол.

Що входить у ЗВР України

В Україні ЗВР складаються з цінних паперів, депозитів, готівки та коштів на кореспондентських рахунках, а також монетарного золота. Станом на 1 листопада 2026 року:

  • золото займає найменшу частку в резервах – 7,2%;
  • цінні папери – 59,6% усього обсягу ЗВР;
  • решта 33,2% припадають на "живі" гроші (готівка, депозити, кореспондентські рахунки).
Склад ЗВР України 2026

Склад ЗВР України 2026. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Національному банку на фоні укріплення гривні заявили, що готові і надалі підтримувати стійкість валютного ринку. Також там запевнили: проблем із наявністю готівкової валюти у фінансовій системі немає.

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