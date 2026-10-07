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Україна третій місяць поспіль "проїдає" валютні резерви: що відбувається

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read2 хв
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Злитки золота і купюра долара США. Ілюстрація
Золото та американська валюта як ілюстрація обсягу ЗВР України. Джерело: НБУ

Міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України впали до мінімуму за останні місяці. За підсумками вересня 2026 року вони становили 47,1 млрд дол. (після 48,66 у серпня та 51,2 млрд у липні). Таким чином у вересні ЗВР зменшилися на 3,2%.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ). Головних причин падіння дві:

  • валютні інтервенції Національного банку (для збереження стійкості гривні);
  • боргові виплати країни в іноземній валюті.

"Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – зазначили в НБУ.

ЗВР України

ЗВР України

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Утім, розмір валютних резервів України залишається високим за міжнародними стандартами. За підрахунками Нацбанку, нинішня сума покриває фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. "Нормою" ж вважаються 3 місяці.

ЗВР України у вересні-2026: що саме вплинуло на суму

  • Валютні надходження на рахунки уряду в НБУ за вересень 2026 року склали 890,4 млн дол. Ця сума не враховує отримання 3,81 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх не зараховано до міжнародних резервіву зв’язку з цільовим призначенням, додали в НБУ
  • На обслуговування боргів Україна витратила 195,7 млн, а ще 254,3 млн дол. було сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ).
  • Операції НБУ на міжбанківському ринку – у червні 2026 року НБУ продав на валютному ринку майже 5,45 млрд.Цемайже на 300 млн більше, ніж було, наприклад, у липні.
  • Курс валют. Оцінка вартості фінансових інструментів зменшилася на 368,3 млн дол.

З чого складаються ЗВР України

В Україні ЗВР складаються з цінних паперів, депозитів, готівки та коштів на кореспондентських рахунках, а також монетарного золота. Станом на 1 жовтня 2026 року:

  • золото займало найменшу частку в резервах – 7,8%;
  • цінні папери – 55,8% усього обсягу ЗВР;
  • решта 36,4% припадали на "живі" гроші (готівка, депозити, кореспондентські рахунки).
Що входить в ЗВР України

Що входить в ЗВР України. Джерело: НБУ (скриншот)

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота. Так агресор намагається вплинути на рівень прибутків від продажу нафти на тлі ударів Сил оборони по нафтовій інфраструктурі РФ.

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