Україна третій місяць поспіль "проїдає" валютні резерви: що відбувається

Міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України впали до мінімуму за останні місяці. За підсумками вересня 2026 року вони становили 47,1 млрд дол. (після 48,66 у серпня та 51,2 млрд у липні). Таким чином у вересні ЗВР зменшилися на 3,2%.

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Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ). Головних причин падіння дві:

валютні інтервенції Національного банку (для збереження стійкості гривні);

боргові виплати країни в іноземній валюті.

"Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – зазначили в НБУ.

Утім, розмір валютних резервів України залишається високим за міжнародними стандартами. За підрахунками Нацбанку, нинішня сума покриває фінансування 4 місяців майбутнього імпорту. "Нормою" ж вважаються 3 місяці.

ЗВР України у вересні-2026: що саме вплинуло на суму

Валютні надходження на рахунки уряду в НБУ за вересень 2026 року склали 890,4 млн дол. Ця сума не враховує отримання 3,81 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх не зараховано до міжнародних резервів у зв’язку з цільовим призначенням , додали в НБУ

на рахунки уряду в НБУ за вересень 2026 року склали 890,4 млн дол. Ця сума не враховує отримання 3,81 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх , додали в НБУ На обслуговування боргів Україна витратила 195,7 млн, а ще 254,3 млн дол. було сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ).

витратила 195,7 млн, а ще 254,3 млн дол. було сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ). Операції НБУ на міжбанківському ринку – у червні 2026 року НБУ продав на валютному ринку майже 5,45 млрд .Цемайже на 300 млн більше, ніж було, наприклад, у липні.

.Цемайже на 300 млн більше, ніж було, наприклад, у липні. Курс валют. Оцінка вартості фінансових інструментів зменшилася на 368,3 млн дол.

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З чого складаються ЗВР України

В Україні ЗВР складаються з цінних паперів, депозитів, готівки та коштів на кореспондентських рахунках, а також монетарного золота. Станом на 1 жовтня 2026 року:

золото займало найменшу частку в резервах – 7,8%;

цінні папери – 55,8% усього обсягу ЗВР;

решта 36,4% припадали на "живі" гроші (готівка, депозити, кореспондентські рахунки).

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Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вирішила збільшити купівлю іноземної валюти та золота. Так агресор намагається вплинути на рівень прибутків від продажу нафти на тлі ударів Сил оборони по нафтовій інфраструктурі РФ.