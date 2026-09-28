Російські обстріли та пошкодження критичної інфраструктури продовжують завдавати важких збитків українському бізнесу. Через вимушені зупинки підприємств та логістичні збої уряд змушений послідовно погіршувати прогнози зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) – це щогодини завдає бюджету збитків у розмірі 2 млрд грн.

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Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко розповів Forbes Ukraine "За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн", – зазначив міністр.

Водночас визначити точний сукупний вплив атак на ВВП наразі складно, адже на підсумкові показники одночасно тиснуть декілька факторів:

перебої з постачанням сировини та комплектуючих;

ускладнення експортної логістики;

вимушена зупинка виробничих потужностей.

Точної статистики щодо кількості підприємств, які повністю припинили діяльність або релокувалися після атак, наразі немає, оскільки "ситуація змінюється буквально щогодини".

Погіршення прогнозів економічного зростання

Систематичні обстріли та воєнні ризики змушують Мінекономіки переглядати макроекономічні очікування в бік зниження:

динаміка на 2026 рік: на початку року уряд очікував зростання ВВП на рівні 2,4% , однак у середині року прогноз знизили до 1,6%, і за результатами другого півріччя очікується додаткове зниження темпів зростання ще на 0,5%;

на початку року уряд очікував зростання ВВП на рівні , однак у середині року прогноз знизили до за результатами другого півріччя очікується додаткове зниження темпів зростання ще на перспективи на 2027 рік: у проєкті держбюджету на 2027 рік початково закладено зростання на рівні 1,3%. Втім, урядовці вже готуються до потенційного перегляду цього показника в бік скорочення на 0,3-0,5%.

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Найбільші надходження до бюджету протягом року забезпечив аграрний сектор завдяки високим показникам урожаю. Водночас Олександр Кравченко наголосив на вразливості цієї галузі: якщо ворог почне завдавати системних ударів по елеваторах, складах та портовій інфраструктурі, ситуація в агросекторі та економіці загалом може стрімко погіршитися.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

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