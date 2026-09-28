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Україна щогодини втрачає 2 млрд грн: в уряді назвали ціну російських обстрілів

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Скільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстріли
Скільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстріли
Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Російські обстріли та пошкодження критичної інфраструктури продовжують завдавати важких збитків українському бізнесу. Через вимушені зупинки підприємств та логістичні збої уряд змушений послідовно погіршувати прогнози зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) – це щогодини завдає бюджету збитків у розмірі 2 млрд грн.

Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко розповів Forbes Ukraine "За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн", – зазначив міністр.

Водночас визначити точний сукупний вплив атак на ВВП наразі складно, адже на підсумкові показники одночасно тиснуть декілька факторів:

  • перебої з постачанням сировини та комплектуючих;
  • ускладнення експортної логістики;
  • вимушена зупинка виробничих потужностей.

Точної статистики щодо кількості підприємств, які повністю припинили діяльність або релокувалися після атак, наразі немає, оскільки "ситуація змінюється буквально щогодини".

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Погіршення прогнозів економічного зростання

Систематичні обстріли та воєнні ризики змушують Мінекономіки переглядати макроекономічні очікування в бік зниження:

  • динаміка на 2026 рік: на початку року уряд очікував зростання ВВП на рівні 2,4%, однак у середині року прогноз знизили до 1,6%, і за результатами другого півріччя очікується додаткове зниження темпів зростання ще на 0,5%;
  • перспективи на 2027 рік: у проєкті держбюджету на 2027 рік початково закладено зростання на рівні 1,3%. Втім, урядовці вже готуються до потенційного перегляду цього показника в бік скорочення на 0,3-0,5%.

Найбільші надходження до бюджету протягом року забезпечив аграрний сектор завдяки високим показникам урожаю. Водночас Олександр Кравченко наголосив на вразливості цієї галузі: якщо ворог почне завдавати системних ударів по елеваторах, складах та портовій інфраструктурі, ситуація в агросекторі та економіці загалом може стрімко погіршитися.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

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