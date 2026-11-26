В Україні можуть створити власний флот для експорту агропродукції, на який, за попередніми оцінками, знадобиться $150-200 млн, а закупівля одного вживаного судна коштуватиме $10-15 млн. Реалізувати проєкт за сприятливих умов можуть за кілька місяців, однак для запуску флоту потрібно не лише придбати кораблі, а й сформувати екіпажі, налагодити управління та забезпечити організацію перевезень.

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Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в коментарі медіа. Ідея створення власного флоту обговорюється на тлі постійних ризиків для українського експорту, зокрема через російські атаки на портову інфраструктуру та залежність аграрного сектору від морської логістики.

Навіщо Україні власний флот для експорту агропродукції

Український аграрний сектор значною мірою залежить від можливості експортувати вирощену продукцію за кордон. Морські перевезення залишаються одним із ключових напрямків логістики, особливо для зерна, кукурудзи, олійних культур та інших товарів, які експортуються великими партіями.

Водночас, повномасштабна війна суттєво змінила умови роботи українських портів і судноплавства. Російські атаки на портову, енергетичну та транспортну інфраструктуру створюють додаткові ризики для експортерів, а перебої в логістиці можуть впливати на строки доставки, вартість перевезень та конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

На цьому тлі створення державного або державно-приватного флоту розглядають як один із можливих способів диверсифікувати ризики та посилити стійкість стратегічно важливої галузі. Висоцький підтримує таку ідею. За його словами, участь держави у стратегічних сферах економіки може допомогти забезпечити стабільність у періоди криз та підвищити можливості українських експортерів.

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"Це слушна ідея з урахуванням реалій останніх п'яти років і викликів, які ми маємо", – зазначив він. Власний флот потенційно дозволив би Україні мати більше можливостей для організації перевезень, не покладаючись виключно на сторонніх судновласників. Водночас, його створення не означає автоматичного вирішення всіх проблем морської логістики.

Скільки коштуватиме придбання суден

За попередніми розрахунками, вартість одного судна середньої тоннажності становитиме приблизно 10-15 млн доларів, якщо йдеться про придбання вживаного корабля. Нові судна обійдуться дорожче, тому остаточний бюджет залежатиме від характеристик флоту, технічного стану кораблів та умов їх купівлі. Попередня оцінка витрат на створення флоту:

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вартість одного вживаного судна – $10-15 млн;

орієнтовні інвестиції у флот – $150-200 млн;

можливий термін реалізації – кілька місяців.

За словами міністра, для створення флоту, який матиме відчутний вплив на обсяги перевезення аграрної продукції, може знадобитися близько 150-200 млн доларів. Зазначається, що це значні кошти, однак, за його оцінкою, проєкт не потребуватиме мільярдних інвестицій.

Водночас, озвучена сума є попередньою оцінкою. Вона не означає, що весь бюджет піде виключно на придбання суден, для повноцінного запуску необхідно врахувати й інші витрати, пов'язані з організацією роботи флоту.

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Чому купити судна недостатньо

Створення власного флоту передбачає не лише закупівлю кораблів. Для їхньої повноцінної експлуатації необхідно сформувати екіпажі, найняти фахівців, забезпечити технічне обслуговування, організувати управління суднами та налагодити операційну діяльність.

Крім того, морські перевезення потребують планування маршрутів, взаємодії з портами, оформлення документів, страхування та вирішення інших логістичних питань. Для України, яка працює в умовах воєнних ризиків, окремим викликом залишатиметься забезпечення безпеки судноплавства.

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Тому навіть за можливості швидко придбати необхідні кораблі, запуск флоту потребуватиме комплексної підготовки. Висоцький, однак, вважає, що за сприятливих обставин реалізація ініціативи може зайняти не роки, а кілька місяців.

Раніше ідею створення власного флоту озвучували й представники аграрного бізнесу. У листопаді генеральний директор ТАС Агро Олег Заплетнюк заявив в інтерв'ю Mind, що Україні варто розглянути можливість створення державного флоту щонайменше із 10 суден.

На його думку, такий флот міг би перевозити українську продукцію Чорним морем, зокрема за умов військового супроводу. Пропозиція стала одним із аргументів на користь того, щоб Україна розвивала власні можливості морських перевезень.

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Чому Україна шукає альтернативи морському експорту

Порти Великої Одеси залишаються одним із ключових шляхів для вивезення української аграрної продукції. Водночас регулярні російські обстріли портів та прилеглої інфраструктури змушують державу й бізнес шукати додаткові варіанти транспортування товарів.

Раніше заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Андрій Кашуба зазначав, що порти Великої Одеси залишаються основним напрямком для експорту значної частини української агропродукції. На тлі безпекових загроз Україна також розглядає можливості розвитку приватного флоту та залучення бізнесу до купівлі суден.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році Україна збільшила поставки ріпчастої цибулі до Європейського Союзу (ЄС) в 4,3 раза. Зазначається, що це дозволило країні вийти на сьоме місце серед постачальників цього овоча, обігнавши Туреччину та Індію.