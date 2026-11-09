Україна готується відновити авіасполучення до завершення війни: що відомо про запуск рейсів

Україна готується відновити цивільні авіарейси ще до завершення повномасштабної війни, але конкретної дати відкриття аеропортів поки немає. Держава розраховує на українські авіакомпанії, які нині базуються за кордоном, а головною умовою запуску польотів залишається безпека пасажирів і літаків.

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Про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. За його словами, підготовка до повернення цивільної авіації триває, хоча конкретних термінів відновлення польотів поки немає.

"Ми точно працюємо над тим, щоб такі можливості були. Або під час повномасштабного вторгнення, або вже після, але ми маємо бути готові у конкретний момент запустити цивільну авіацію", – наголосив посадовець.

На які авіакомпанії розраховує Україна

Одним із важливих елементів майбутнього відновлення польотів мають стати українські авіакомпанії. За словами Деркача, держава розраховує на перевізників, які нині продовжують працювати, але базуються за кордоном.

Після появи можливості відновити цивільне авіасполучення вони потенційно зможуть повернутися до виконання рейсів з українських аеропортів. Зазначається, що це дозволило б поступово відновлювати повітряне сполучення з іншими країнами та повертати Україні звичну роль на міжнародному авіаційному ринку.

Однак, для цього недостатньо лише готовності авіакомпаній. Потрібно забезпечити безпеку польотів, перевірити стан аеропортів, підготувати персонал і наземні служби, а також узгодити роботу всіх структур, від яких залежить цивільна авіація.

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Саме тому підготовка може тривати навіть за відсутності регулярних рейсів. Держава прагне зберегти можливість швидко перейти від планування до практичного запуску авіасполучення, якщо безпекова ситуація це дозволить.

Чому українські аеропорти досі не приймають пасажирські рейси

Після початку повномасштабного вторгнення цивільне повітряне сполучення в Україні припинили через загрозу для пасажирських і вантажних літаків. Український повітряний простір закритий для цивільної авіації, оскільки польоти в умовах російських атак створюють неприйнятні ризики.

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Навіть якщо окремі аеропорти мають необхідну інфраструктуру, це не означає, що вони можуть безпечно приймати пасажирські літаки. Постійні повітряні тривоги, ракетні та дронові атаки, а також ризики для повітряних суден і людей на борту залишаються головними перешкодами для відновлення регулярних рейсів.

Саме питання безпеки є визначальним для ухвалення такого рішення. Перед запуском цивільної авіації необхідно мати чіткі механізми захисту літаків, пасажирів, екіпажів та працівників аеропортів. Без відповідних гарантій повернення рейсів неможливе, навіть за наявності технічної готовності.

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Тому заяви про підготовку до відновлення авіасполучення не означають, що пасажирські літаки почнуть літати найближчим часом. Наразі йдеться про опрацювання можливого сценарію, а не про затверджений графік відкриття аеропортів.

Держава продовжує фінансувати роботу аеропортів

Попри відсутність регулярних пасажирських рейсів, українська аеропортова інфраструктура потребує утримання. Частина об'єктів не може просто припинити існування на час війни, адже для їхнього майбутнього відновлення важливо зберігати обладнання, технічні системи та професійний персонал.

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Зокрема, у державному бюджеті передбачають кошти на підтримку функціонування аеропортів і працівників, які обслуговують відповідну інфраструктуру. Зазначається, що це дає змогу зберігати певний рівень готовності об'єктів, навіть якщо вони не використовуються для звичайних цивільних перевезень.

Витрати на утримання аеропортів під час війни раніше вже ставали предметом обговорення. Адже інфраструктура потребує фінансування навіть без продажу квитків і отримання звичних доходів від пасажирських рейсів.

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Водночас, збереження аеропортів і кадрового потенціалу може стати важливою перевагою після появи умов для відновлення польотів. Якщо держава зможе підтримати необхідні системи та персонал, повернення авіасполучення не доведеться починати з нуля.

Точних дат відкриття українських аеропортів наразі не називають. Заява Деркача свідчить про те, що відновлення розглядають як завдання, до якого країна має бути готовою заздалегідь. Проте остаточне рішення залежатиме від безпекової ситуації та можливості гарантувати захист пасажирів і літаків.

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