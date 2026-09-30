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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Mакроекономіка / Думки
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Блог |

Українські податківці, мабуть, отримали нового керівника

Юрій Конюшенко став тимчасовим головою ДПСУ. Ілюстрація
Юрій Конюшенко став тимчасовим головою ДПСУ. Ілюстрація
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби України й одразу доручив йому ТИМЧАСОВО виконувати обов’язки її голови.

Юрій Конюшенко (рік народження знайти не вдалося, сторінки в Вікіпедії про нього наразі немає):

  • колись працював у Секретаріаті Кабміну – зокрема, завідувачем відділу з питань податкової та митної політики,
  • а потім у Мінфіні – директором Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи,

тобто в податковій – людина нова, хоча й знає, СКІЛЬКИ треба збирати (і мусить швидко навчитись, ЯК це, НЕ ПОРУШУЮЧИ ЗАКОНОДАВСТВА, робити, – щоби правильно збором податків керувати).

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До речі, попередні керівники ДПСУ з 2019 року (а ще раніше вона називалася інакше), тобто за каденції діючого президента України, працювали на своїй посаді:

  • майже рік;
  • 3 доби (в.о.);
  • понад рік;
  • понад пів року (в.о.);
  • майже місяць (в.о);
  • понад 3 роки (все одно в.о.!) – Тетяна Кірієнко;
  • майже пів року – майбутній Генпрокурор Руслан Кравченко;
  • майже 15 місяців (знову в.о.) – Леся Карнаух.

Таким чином, керівники – більшою частиною "неповноцінні" (тільки виконуючі обов’язки), тобто з обмеженими повноваженнями й відповідно таким самим впливом, і – за виключенням однієї (теж, утім, "неповноцінної") – працювали кожен від 3 діб до 15 місяців, тобто лише деякі встигали не тільки познайомитись, але й щось починати розуміти.

Так у нас збирають податки під час війни (спочатку – в’ялотекучої, а в подальшому – й повномасштабної).

Однак "не стріляйте в [нового] піаніста": він керуватиме як зможе, його провини немає (бо він призначений), тож краще йому допоможіть – щоб не став Генпрокурором…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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