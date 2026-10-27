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Ухилянтам хочуть блокувати рахунки та забирати водійські права: які нові обмеження готують в Україні

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read5 хв
2,7 т.
Ілюстраційне фото, бронювання, військовий квиток, мобілізація, документи.
Ілюстраційне фото, бронювання, військовий квиток, мобілізація, документи. Джерело: "Суспільне Луцьк"

В Україні готують пропозиції щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини, серед можливих заходів – арешт рахунків, обмеження водійських прав і розширення розшукових повноважень поліції. Однак ці нові правила ще не ухвалені й не діють, Міністерство оборони має підготувати пропозиції, які повинна розглянути Верховна Рада, тоді як наразі застосовуються чинні штрафи та передбачена законом кримінальна відповідальність.

Питання посилення відповідальності за порушення правил мобілізації знову опинилося в центрі уваги після заяв прем'єр-міністра Сергія Корецького. За його словами, Міністерство оборони працює над механізмами посилення відповідальності за ухилення від військової служби, а правила мають бути однаковими для всіх.

Очікується, що відповідні напрацювання можуть представити до 1 грудня 2026 року. Однак ідеться саме про підготовку пропозицій, а не про вже ухвалені зміни до законодавства. Серед можливих заходів, які обговорюють представники влади та парламенту, називають:

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  • арешт банківських рахунків осіб, які ухиляються від військової служби, а також військовослужбовців, які самовільно залишили частину та не повернулися;
  • тимчасове позбавлення права керувати транспортними засобами;
  • розширення повноважень поліції щодо розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини;
  • можливі обмеження доступу до окремих адміністративних послуг, зокрема через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • <span>потенційні обмеження щодо видачі паспортів і дозволів на зброю.

Проте цей перелік не є затвердженим пакетом санкцій. Частина ідей озвучена окремими парламентарями або обговорюється в юридичному середовищі, а остаточного рішення щодо їхнього запровадження немає.

Чи справді ухилянтам можуть заблокувати банківські рахунки

Однією з найбільш обговорюваних можливих санкцій є арешт коштів на банківських рахунках. За словами одного з народних депутатів, якого цитують українські медіа, такий захід можуть розглядати не лише щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання обов'язків, а й щодо військових, які самовільно залишили місце служби та не повернулися.

Також парламентар припустив, що в межах можливих пропозицій можуть розглядати подальший арешт майна. Водночас він висловив сумнів, що Верховна Рада підтримає таку норму. Важливо, що наразі немає ухваленого загального правила, за яким банківські рахунки автоматично блокуватимуть лише через порушення правил військового обліку або перебування в розшуку ТЦК.

Чинне законодавство передбачає можливість арешту коштів у встановленому законом порядку, зокрема в межах виконавчого провадження. Наприклад, відповідні процедури можуть застосовуватися для стягнення несплачених штрафів. Однак, це не означає, що сам факт перебування людини в розшуку ТЦК автоматично призводить до блокування її банківських карток.

Якщо уряд запропонує новий механізм обмеження доступу до коштів, для його запровадження потрібно буде визначити законодавчі підстави, порядок застосування, компетентні органи та можливості оскарження. До ухвалення відповідних норм говорити про автоматичне блокування рахунків усіх порушників мобілізаційного законодавства передчасно.

Чи можуть позбавити водійських прав

Ще один можливий захід – тимчасове обмеження права керувати автомобілем. Таку ідею також згадували серед варіантів посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Однак, наразі загальної нової заборони на керування транспортними засобами для всіх військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку, не запроваджено.

Якщо відповідну ініціативу включать до законодавчих пропозицій, необхідно буде визначити, кого саме вона стосуватиметься, за яких умов застосовуватиметься та хто ухвалюватиме рішення. Окремим питанням залишатимуться процедура оскарження й можливі винятки.

Тому повідомлення про те, що в Україні вже почали забирати водійські права в ухилянтів за новими правилами, не відповідають наведеному статусу ініціативи. Наразі йдеться про можливий механізм, який ще має пройти законодавчу процедуру.

Окремий напрямок можливих змін стосується військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Один із народних депутатів припустив, що повноваження щодо їхнього розшуку можуть розширити, залучивши до цього процесу не лише Державне бюро розслідувань, а й Національну поліцію.

За його словами, потребу в додаткових механізмах періодично порушують чинні військовослужбовці. Відповідні пропозиції Міністерства оборони, як очікується, можуть враховувати позицію та висновки Збройних сил України.

Чи можуть обмежити видачу паспортів і послуги ЦНАП

Ще одна група можливих обмежень стосується доступу до державних послуг. У юридичних спільнотах обговорюють варіанти, за яких порушникам військового обліку можуть обмежити отримання окремих адміністративних послуг, оформлення паспортів або дозволів на зброю.

Народний депутат Олександр Федієнко раніше порушував питання можливих обмежень у роботі ЦНАП для осіб, які не виконують вимоги військового обліку. Проте ці обговорення не означають, що всі такі обмеження вже діють або що їх обов'язково запровадять. Поки немає остаточно затвердженого переліку санкцій і відповідних законодавчих змін, говорити про загальну заборону отримувати послуги ЦНАП чи оформлювати паспорти передчасно.

Хто ухвалюватиме рішення про нові правила мобілізації

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що Кабінет міністрів і Міністерство оборони не можуть самостійно запроваджувати нові покарання для осіб, які ухиляються від військової служби. За його словами, відповідні органи можуть підготувати пропозиції, але питання посилення відповідальності належить до компетенції законодавця.

"Може йтися виключно про направлення відповідних пропозицій до Верховної Ради", – пояснив парламентар, коментуючи підготовку можливих змін. Веніславський також зазначив, що парламент очікує на пропозиції Міністерства оборони.

Після їхнього представлення можна буде предметніше оцінювати, які саме заходи пропонують запровадити та чи матимуть вони підтримку депутатів. Отже, анонсований урядом перегляд відповідальності ще не означає автоматичного набуття чинності новими обмеженнями. 

Які штрафи та покарання діють уже зараз

Попри обговорення нових механізмів, чинне законодавство вже передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від призову. За порушення правил військового обліку в особливий період, зокрема за неявку за викликом до ТЦК, несвоєчасне оновлення даних або втрату чи псування військово-облікових документів, передбачені адміністративні штрафи від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

За повторне порушення протягом року штраф може становити від 25,5 тис. до 34 тис. грн. Водночас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за наявності складу кримінального правопорушення підпадає під статтю 336 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 26 жовтня Кабінет міністрів України офіційно оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, опублікувавши відповідну постанову. Центральні й місцеві органи влади мають забезпечити виконання нових правил у 10-денний термін від дня набрання чинності цього документа.

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