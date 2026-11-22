Удар по Кримському мосту продемонстрував здатність України самостійно завдавати ударів на великі відстані. Однак попри стрімкий розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, його подальше зростання опинилося під загрозою через нестачу фінансування, кадровий дефіцит і постійні російські обстріли.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на представників оборонної галузі та військових аналітиків. За оцінкою видання, українська оборонна промисловість, яка суттєво розширилася після початку повномасштабного вторгнення РФ, наблизилася до межі своїх нинішніх можливостей.

Чому українська оборонна промисловість зіткнулася з труднощами

Як зазначають журналісти, попри успіхи у створенні власного озброєння, Україна поки не здатна випускати ракети "Нептун" у масштабах, порівнянних із російським ракетним виробництвом. Саме такі ракети, за інформацією видання, використовувалися під час удару по Кримському мосту.

Однією з головних проблем залишається розподіл фінансових ресурсів. Нині в оборонному секторі України працюють понад 1300 підприємств, між якими розподіляються кошти. Через це навіть найрезультативніші виробники не завжди отримують достатньо фінансування для розширення потужностей.

Водночас велика кількість невеликих компаній стала однією з переваг українського оборонного сектору. Вони швидко розробляють нові технології, випробовують їх безпосередньо на фронті та адаптують продукцію до потреб військових.

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Однак, як пояснив колишній офіцер ВМС США Ніко Вудс, який раніше консультував український уряд із питань оборонного виробництва, така модель має і суттєві недоліки. Зокрема, система закупівель, за якої окремі командири можуть самостійно замовляти обладнання або отримувати його як благодійну допомогу, призвела до розпорошення фінансових ресурсів між численними виробниками.

"Багато компаній не приносять реальної користі військовим зусиллям… навпаки, вони лише посилюють конкуренцію за обмежені фінансові ресурси", – зазначив Вудс.

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Російські атаки та нестача працівників стримують виробництво

Ще однією серйозною перешкодою для розвитку українського оборонно-промислового комплексу залишаються постійні російські удари по території країни. Через загрозу атак підприємства змушені змінювати підходи до організації виробництва.

Генеральний директор конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов, компанія якого розробила ракету "Нептун", розповів, що виробничі потужності доводиться розосереджувати між різними об'єктами. Це необхідно для зменшення ризику їхнього знищення внаслідок російських обстрілів.

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Водночас українські виробники стикаються з гострим дефіцитом кваліфікованих спеціалістів. Один із керівників компанії Ark Robotics пояснив, що розширювати штат дедалі складніше, оскільки значна частина працездатного населення виїхала за кордон або проходить військову службу.

Проблеми виникають і з пошуком нових виробничих приміщень. Власники нерухомості побоюються здавати площі оборонним підприємствам, адже такі об'єкти можуть стати цілями російських атак.

Українські оборонні компанії шукають можливості за кордоном

Через обмежені можливості залучення інвестицій усередині країни частина українських оборонних підприємств почала активніше виходити на міжнародні ринки. Компанії розглядають іноземні держави не лише як потенційних покупців своєї продукції, а й як майданчики для розміщення виробництва.

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Зокрема, Ark Robotics перенесла свою штаб-квартиру до Естонії, де також організувала випуск безпілотників. Водночас один зі співзасновників Fire Point повідомив, що компанія розглядає можливість продажу частки у своєму бізнесі для залучення додаткових коштів.

Інший український оборонний стартап, Swarmer, у березні вийшов на американський ринок у Нью-Йорку. Нині компанія базується в Остіні, штат Техас.

Генеральний директор Uforce Олег Рогінський пояснив, що вихід за кордон відкриває українським виробникам доступ до інвестицій та значно ширших ринків збуту. Водночас розгортати й масштабувати виробництво безпосередньо в Україні стає дедалі складніше.

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Для України розробляють нову антибалістичну систему

На тлі труднощів із розвитком оборонного виробництва Україна разом із європейськими партнерами продовжує роботу над новими засобами протиповітряної оборони.

Зокрема, у липні в Парижі було створено Антибалістичну коаліцію, учасники якої співпрацюють над розробкою перспективної системи протиракетної оборони "Фрейя".

Очікується, що нова розробка зможе стати доступнішою за вартістю та придатною до масового виробництва альтернативою американським зенітно-ракетним комплексам Patriot.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначав, що на створення європейської протиракетної системи для України може знадобитися до двох років.

Нагадаємо, після серії українських ударів 17–19 листопада Кримський міст зазнав значних пошкоджень. На оприлюднених супутникових знімках зафіксували руйнування залізничного полотна щонайменше у трьох місцях, зокрема поблизу останньої вцілілої арки переправи.

Як писав OBOZ.UA, безпілотники українського виробництва, які можуть стати альтернативою китайським Mavic, пройшли випробування. Нові дрони мають покращені характеристики та розробляються з урахуванням потреб українських військових.