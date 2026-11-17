Тридцять народних депутатів звернулися до прем’єр-міністра Сергія Корецького із закликом зберегти у 2027 році 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в бюджетах територіальних громад і не вилучати з них кошти реверсної дотації. За попереднім проєктом Держбюджету-2027, із місцевих бюджетів планували перерахувати до державного 19,2 млрд грн реверсної дотації – це зачепило б 218 громад.

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Асоціація міст України (АМУ) підтримала це звернення, його текст оприлюднили на сайті організації. Депутати вважають, що вказані надходження необхідні для фінансування:

комунальної інфраструктури;

соціальних послуг;

відновлення пошкоджених об'єктів.

Відповідні пропозиції вже містяться в бюджетних висновках Верховної Ради, ухвалених 28 жовтня. Тепер парламентарі просять уряд врахувати їх під час підготовки законопроєкту до другого читання.

Що саме хочуть змінити в бюджеті-2027

У зверненні парламентарі посилаються на пункти 2.17 та 2.18 бюджетних висновків до проєкту Державного бюджету на 2027 рік №16000. Верховна Рада доручила Кабінету міністрів опрацювати питання збереження 64% ПДФО в бюджетах сільських, селищних і міських громад, а також нездійснення перерахування реверсної дотації до державного бюджету.

Йдеться про два окремі джерела місцевих доходів. ПДФО – один із основних податків, частина якого надходить до бюджетів громад. У початковому проєкті бюджету на 2027 рік пропонували зменшити цю частку з 64% до 60%. За оцінкою Асоціації міст України, це могло б скоротити надходження місцевих бюджетів на 18,2 млрд грн.

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Реверсна дотація працює за іншим принципом: частину коштів вилучають із бюджетів громад із вищою податковою спроможністю та спрямовують до державного бюджету для фінансового вирівнювання. У проєкті на 2027 рік таке вилучення передбачили для 218 територіальних громад, серед яких 152 сільські та селищні. Загальна сума – 19,2 млрд грн.

Чому це важливо

У зверненні пояснюється, що 64% ПДФО допомагають фінансувати додаткові повноваження, покладені на місцеве самоврядування після початку повномасштабного вторгнення. Громади забезпечують роботу критичної інфраструктури, закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, підтримують внутрішньо переміщених осіб, допомагають Силам оборони, ліквідовують наслідки обстрілів і відновлюють пошкоджені об’єкти.

Головні історії дня

Водночас, як зазначають автори звернення, вилучення з місцевих бюджетів "військового" та "силового" ПДФО вже суттєво скоротило фінансову основу громад. Тому додаткове зменшення доходів може ускладнити виконання їхніх поточних зобов’язань.

Ще один фінансовий тягар – неврегульована заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах на тепло- та водопостачання. За даними Асоціації міст України, вона становить 85 млрд грн. Ці кошти необхідні, зокрема, для підтримки підприємств комунальної сфери.

Окремі ризики пов’язані з реверсною дотацією. У зверненні наголошується, що для багатьох громад ці гроші є важливою частиною фінансування щоденної роботи комунальних підприємств, бюджетних установ і базових послуг. Їх вилучення може створити дефіцит місцевих бюджетів і змусити органи самоврядування скорочувати витрати на першочергові потреби.

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Найбільш вразливими депутати називають невеликі громади та громади прифронтових областей. Вони одночасно стикаються зі скороченням податкової бази, руйнуванням інфраструктури, відтоком населення та необхідністю фінансувати цивільний захист і ліквідацію наслідків російських атак.

В Асоціації міст України також звертають увагу на те, що чинний механізм розрахунку реверсної дотації не враховує належним чином руйнування підприємств, які раніше забезпечували значні податкові надходження. Через це з громад можуть вилучати кошти, які вони вже фактично не заробляють. За оцінкою АМУ, така ситуація створює ризик фінансової неспроможності окремих громад.

Законопроєкт про Державний бюджет на 2027 рік Верховна Рада ухвалила в першому читанні 28 жовтня. Тепер уряд має доопрацювати документ з урахуванням бюджетних висновків парламенту перед його розглядом у другому читанні.

Нагадаємо, під час опрацювання проєкту бюджету до першого читання нардепи займалися розглядом правок у сесійній залі до 04:30 ранку. OBOZ.UA окремо зібрав, які правки врахували, а які скасували.