У нових правилах бронювання виявили корупційні ризики: що не так із постановою

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило три корупціогенні фактори в проєкті нових правил бронювання працівників, розробленому Мінекономіки. Вони стосуються зменшення кількості працівників, яких можна забронювати, відсутності чітких строків і підстав для відмови в наданні підприємствам статусу критично важливих, а також можливості позбавляти їх цього статусу на розсуд чиновників.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), посилаючись на відповідний висновок НАЗК датований 12 жовтня 2026 року, №220-09/66324-26. Йдеться про проєкт змін до урядового порядку бронювання військовозобов'язаних, який розробило Міністерство економіки.

Запропоновані зміни передбачають перегляд окремих механізмів бронювання працівників та ухвалення рішень щодо підприємств, які мають стратегічне значення для функціонування економіки. Однак, антикорупційна експертиза засвідчила, що деякі положення документа можуть створювати нерівні умови для бізнесу та залишати посадовцям надто широкі повноваження під час ухвалення рішень.

Бронювати працівників можуть дозволити в меншій кількості

Перше зауваження антикорупційного органу стосується механізму визначення максимальної кількості військовозобов'язаних працівників, яких підприємство може забронювати. За загальним правилом для відповідних категорій підприємств діє обмеження бронювання на рівні 50% військовозобов'язаних працівників.

Водночас, для окремих підприємств та організацій законодавство передбачає спеціальні умови й винятки. У проєкті постанови Мінекономіки запропонувало змінити підхід до розрахунку цієї кількості. Зокрема, із загальної бази планується виключати працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації з інших передбачених законом підстав.

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Зазначається, що це можуть бути військовозобов'язані, які мають трьох і більше дітей, виховують дитину з інвалідністю або отримали відстрочку за станом здоров'я чи іншими законними підставами. Проблема полягає в тому, що такі працівники фактично продовжують працювати на підприємстві, виконувати свої обов'язки та забезпечувати його діяльність. Проте під час розрахунку кількості осіб, яких роботодавець зможе забронювати, їх пропонують не враховувати.

У результаті загальна база для розрахунку зменшуватиметься, а разом із нею і кількість працівників, яких підприємство матиме право забронювати. Наприклад, якщо на підприємстві працюють 100 військовозобов'язаних, за стандартного обмеження у 50% воно може розраховувати на бронювання 50 осіб.

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Однак якщо 20 із цих працівників уже мають відстрочку з інших причин і їх виключать із розрахунку, база скоротиться до 80 осіб. Відповідно, за ліміту 50% підприємство зможе забронювати лише 40 працівників. Тобто фактична кількість бронювань зменшиться на 10, хоча загальна чисельність персоналу не змінилася.

Саме такий підхід викликав зауваження НАЗК. В агентстві вважають, що він не враховує соціальної вразливості людей, які отримали відстрочку з інших підстав, та може створювати необґрунтовані обмеження для роботодавців. НАЗК рекомендувало виключити відповідні положення з пункту 12 Порядку бронювання.

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Статус критично важливого підприємства

Другий корупційний ризик стосується процедури надання підприємствам статусу критично важливих. Такий статус має принципове значення для бізнесу, оскільки є однією з необхідних передумов для бронювання військовозобов'язаних працівників за відповідним механізмом.

У проєкті постанови передбачено залучення Координаційного центру, через який мають проходити рішення щодо визначення підприємств критично важливими. Однак, як встановило НАЗК, запропонований механізм не містить достатньо чітких процедурних правил. Зокрема, у документі не визначено:

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конкретних строків розгляду зверненьпідприємств;

вичерпного переліку підстав для відмови у наданні відповідного статусу;

граничних строків ухвалення рішень державними органами.

Відсутність таких положень може створювати ситуацію, коли підприємства не матимуть чіткого розуміння, скільки часу триватиме розгляд документів та з яких саме причин їм можуть відмовити. Для бізнесу це означає додаткову невизначеність.

Адже можливість бронювати працівників безпосередньо залежить від наявності відповідного статусу, а затримка з його отриманням може ускладнювати кадрове планування. Крім того, якщо процедура не встановлює чітких критеріїв і строків, зростає ризик неоднакового підходу до різних заявників.

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В антикорупційному висновку зазначено, що такий механізм може стати передумовою для непрозорого розгляду заяв та зловживань посадовими особами. На думку НАЗК, це створює ризики корупційних практик як на рівні Координаційного центру, так і в роботі відповідних державних органів.

Підприємства можуть втрачати право на бронювання через рішення чиновників

Третій корупційний ризик пов'язаний із процедурою позбавлення підприємств статусу критично важливих. За запропонованим механізмом Координаційний центр зможе рекомендувати скасування такого статусу. Проте остаточне рішення залишатиметься за відповідним міністерством або обласною державною адміністрацією.

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При цьому проєкт передбачає, що рекомендації Координаційного центру можуть бути підставою для ухвалення рішення, але не встановлює їхньої обов'язковості. На практиці це означає, що державний орган матиме можливість самостійно вирішувати, чи враховувати відповідну рекомендацію.

Наприклад, якщо Координаційний центр рекомендує позбавити два підприємства статусу критично важливих, уповноважений орган теоретично може погодитися з рекомендацією щодо одного підприємства, але не застосувати її щодо іншого. За відсутності чітких критеріїв такі рішення можуть ухвалюватися неоднаково навіть за схожих обставин.

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НАЗК звернуло увагу, що використання формулювання "можуть бути підставою" створює надмірну дискрецію, тобто можливість посадовців обирати між кількома варіантами рішення на власний розсуд. Саме така невизначеність, на думку агентства, становить корупційний ризик.

У зв'язку з цим НАЗК рекомендувало змінити формулювання постанови та передбачити, що рекомендації Координаційного центру є обов'язковою підставою, а не лише можуть нею бути. Мета цієї пропозиції – обмежити можливість вибіркового застосування правил до різних підприємств.

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Чи зміняться правила бронювання після висновку НАЗК

Попри виявлені корупціогенні фактори, висновок НАЗК не означає автоматичного скасування проєкту постанови. Антикорупційна експертиза спрямована на виявлення положень нормативно-правових актів, які потенційно можуть сприяти корупційним правопорушенням.

За результатами перевірки агентство формулює рекомендації щодо усунення відповідних ризиків. Проте висновок агентства не є обов'язковим для Кабінету міністрів. Уряд не зобов'язаний автоматично включати всі запропоновані рекомендації до остаточного тексту постанови.

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Відповідно, можливі різні варіанти подальшого розвитку ситуації. Мінекономіки може доопрацювати документ з урахуванням зауважень, змінити лише окремі положення або залишити певні норми в запропонованому вигляді. Який саме підхід буде обрано, стане зрозуміло після оприлюднення остаточної редакції постанови.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, проєкт змін до правил бронювання військовозобов’язаних може спонукати роботодавців звільняти працівників, які мають особисту відстрочку від мобілізації. У результаті запропонований порядок розрахунку квоти на бронювання може позбавити підприємства фахівців і поставити під загрозу стабільну роботу компаній.