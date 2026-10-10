Ціни в Україні різки змінились: яйця подорожчали майже на 44%

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Як склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоЯк склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світлаЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в Маямі"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в МаяміОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. ФотоОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото

Ціни в Україні різки змінились: яйця подорожчали майже на 44%

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
icon 45
В Україні можуть переписати вартість продуктів
В Україні можуть переписати вартість продуктів. Джерело: Freepik

В Україні у вересні інфляція склала 2,1%, а річні темпи зростання цін досягли 10,0%. Найбільше за місяць подорожчали яйця – 43,6%.

На це звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "10% – перший двозначний показник з початку 2026 року. Мій прогноз був +1,5% м/м, річна 9,4%. Недооцінив.(літній прогноз НБУ передбачав 8,4% на кінець вересня, й 10% по року)", – зазначив він.

На ціни вплинуло масштабне руйнування інфраструктури. "Холодильні склади під ударами – це пряма дорога до зростання цін на м'ясо та молочку: менше місць зберігання, коротші ланцюжки, вищі витрати на альтернативну логістику. М'ясо +1,7% м/м і молоко +2,9% – це не лише сезон, це й логістика", – пояснив експерт.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 7,2 т.
Банки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днями
icon 7,2 т.
Банки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днями
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 4,3 т.
Старий курс більше не діє: скільки коштує долар в українських банках 9 жовтня
icon 4,3 т.
Старий курс більше не діє: скільки коштує долар в українських банках 9 жовтня
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 1,6 т.
Такого не було вже рік: інфляція в Україні досягла двозначного рівня, основні продукти стрімко дорожчають
icon 1,6 т.
Такого не було вже рік: інфляція в Україні досягла двозначного рівня, основні продукти стрімко дорожчають

Постраждали фармацевтичні склади та виробники, склади взуття та одягу. "І на все це накладаються високі ціни палива (+5,2% м/м, +46,2% р/р) – це не просто ціна на АЗС, це вартість кожного кілометра логістики (а пізніше кожного градуса в холодильнику, кожної години роботи генератора через енергетичні проблеми)", – додав Шевчишин.

Найбільше подорожчали:

  • яйця +43,6% м/м
  • освіта +17,4% м/м (вища +23,3%, середня +14,3%)
  • цукор +8,3% м/м
  • хліб +1,8%
  • риба +2,1%
  • олія +1,8%

Що подешевшало

  • фрукти -5,7%
  • овочі -2,3%

Шевчишин вважається, що в жовтні інфляція буде на рівні +1,3–1,5% м/м, річна підніметься до 10,7%. Інфляційний імпульс має структурний характер, й він спирається не лише на внутрішні тенденції, але й на світові тренди.

"Після ударів по дата центрам, енергетичним проблемам – нові тарифи інтернет та телефон, якщо не в жовтні, то в листопаді вже реалізуються", – спрогнозував експерт. 

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Києві визнали, що в результаті російських атак у столиці впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань. Це пов’язали з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків, оскільки обстріли вплинули на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Схожі теми
Ціни на квиткиціниінфляціяЯйцемолоко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись