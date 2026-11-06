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Ціни на все зростатимуть швидше, ніж очікувалося: НБУ погіршив прогноз для українців

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
504
Ілюстрація - чоловік у супермаркеті
Зростання вартості продуктів в Україні пришвидшилося. Джерело: Pixabay

Ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж передбачалося. Національний банк (НБУ) прогнозує, що споживча інфляція у 2026 році становитиме не 10%, як заявлялося раніше, а 12,5%.

Про це йдеться у листопадовому інфляційному звіті Нацбанку. НБУ погіршив прогноз через низку незалежних один від одного факторів, які впливатимуть через прямі й вторинні ефекти:

  • подорожчання пального;
  • руйнування виробничої й логістичної інфраструктури;
  • очікуване розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

Що буде далі

Аналітики вважають, що в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального і сповільнення темпів зростання зарплат інфляційний тиск поступово слабшатиме. Тому очікується помітне сповільнення зростання цін:

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  • 2027 рік – до 7,3%;
  • у 2028 році – до 5%.

Зі свого боку, в НБУ збираються й надалі задіювати заходи монетарної політики, спрямовані на сповільнення інфляції. Зокрема, щоб підтримати привабливість заощаджень у гривні, обмежити тиск на валютному ринку та зберегти інфляційні очікування під контролем, у липні-жовтні 2026 року було підвищено облікову ставку з 15% до 16,5%.

Як зросли ціни в Україні

За підсумками вересня-2026 у річному обчисленні (до вересня-2025) інфляція прискорилася з 8,1% до 10% і вперше з минулого жовтня досягла двозначного рівня. Одним із драйверів річного зростання цін традиційно стало подорожчання продуктів харчування.

За останній рік, за даними офіційної статистики, в Україні найбільше подорожчали такі три види продуктів:

  • риба та продукти з риби – на 23%;
  • соняшникова олія – 21,4%;
  • хліб і хлібопродукти – 19,9% (з них сам хліб – на 15,6%).

Що стосується інших споживчих цін, зросли ціни майже на всі категорії товарів. Найбільше за рік подорожчали послуги:

  • транспорту – на 38,4%;
  • освіти – на 19,6%;
  • зв'язку – на 13,9%.

Відчутно змінились і комунальні тарифи. Зокрема:

  • водопостачання стало дороже на 87,6%;
  • каналізація – на 83,1%;
  • прибирання сміття – на 19%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, проєкт Держбюджету України на 2027 рік базується на прогнозі, що визначає інфляцію на рівні 8% (грудень до грудня попереднього року) або 8,6% у середньорічному вимірі. Водночас незалежні аналітичні центри (як KSE) прогнозують середньорічну інфляцію на рівні 13% через високий тиск на витрати.

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