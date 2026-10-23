Третій рекорд за місяць: курс долара в Україні вийшов на історичний рівень

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіЧотири знаки зодіаку нарешті виходять з періоду безгрошів’я: гроші будуть самі приходити до васЧотири знаки зодіаку нарешті виходять з періоду безгрошів’я: гроші будуть самі приходити до васБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та МонфісаСтали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та МонфісаФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в США

Третій рекорд за місяць: курс долара в Україні вийшов на історичний рівень

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
96
Жінка тримає в руках банкноти доларів. Ілюстрація
Курс долара в Україні зріс. Ілюстрація. Джерело: krakenimages.com/Magnific

На понеділок, 26 жовтня, Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс долара на рівні 45,2 грн. Це новий історичний рекорд – такого курсу ніколи не фіксувалося з моменту впровадження гривні. Минулий максимум був встановлений лише 13 жовтня (45,08 грн/дол.), а до того – 6 жовтня (45,06 грн/дол.).

Про це свідчать дані на сайті НБУ. Порівняно з п'ятницею, 23 жовтня, курс на понеділок підскочив одразу на 15 коп.

Рекордний курс долар-гривня

Рекордний курс долар-гривня. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Євро при цьому далеке від рекордів. З п'ятниці євровалюта подорожчала на 14 коп., до 50,58 грн, але сторичний максимум був встановлений ще 24 серпня на рівні 52,25 грн.

Курс гривні до євро

Курс гривні до євро. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
5,9 т.
Українські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтня
5,9 т.
Українські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтня
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,9 т.
Українців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банків
4,9 т.
Українців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банків
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
606
В ЄС розкрили новий фейк про біженців з України: що відбувається насправді
606
В ЄС розкрили новий фейк про біженців з України: що відбувається насправді

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік було "закладено" курс долара у 45,7 грн. У макроекономічному прогнозі для бюджету-2027 середній курс розрахований на рівні 47,1 грн/дол. (на кінець року – 48,3 грн).

Водночас вранці 23 жовтня українські банки виставили курс на рівні 44,81/45,41 грн (купівля/продаж). Це вище на 7 коп. вище у продажу, ніж було в четвер, 22 жовтня.

Яким буде курс долара до кінця року: прогноз банкіра

Наприкінці 2026 року долар може коштувати близько 46 грн або трохи більше. Різкого обвалу гривні не очікують: банкіри вважають, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.

Такий прогноз озвучив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку. За його словами, навіть якщо воєнні та економічні ризики посиляться, Національний банк матиме достатньо інструментів, щоб стримувати різкі коливання курсу.

Член Ради НБУ в свою чергу Василь Фурман пояснив: за режиму керованої гнучкості точно спрогнозувати курс на кінець року неможливо – він залежить від співвідношення попиту та пропозиції валюти. На стабільність також впливають міжнародні резерви Нацбанку та регулярність надходження допомоги від партнерів.

Станом на початок жовтня міжнародні резерви України становили близько $47 млрд. Нацбанк розраховує, що за сприятливого сценарію до кінця року вони можуть зрости до $70 млрд. НБУ продовжує проводити значні валютні інтервенції: за оцінкою Фурмана, останнім часом на них витрачають $1-1,2 млрд на тиждень.

Валютна стабільність залежить і від своєчасного надходження міжнародного фінансування. За словами Фурмана, у 2026 році Україна має отримати близько $54 млрд зовнішньої підтримки. Ритмічність надходжень, зокрема, залежить від виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами та ухвалення необхідних законодавчих рішень.

Раніше OBOZ.UA писав, у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках. Це не долар і не євро.

Схожі теми
Курс валютОбмін валютУкраїнаНаціональний банк України (НБУ)гривнядоларєвровалютний ринокзолотовалютні резерви (ЗВР)прогноз
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел