Самоусуваючись від допомоги Украіні й принагідно погрожуючи тим, що залишить без захисту країни НАТО, Трамп, звісно, може щось для США на якийсь час зекономити, однак:

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цим він вбиває нереальний курс долара , який тримається тільки на заробленому після Другої світової американському міжнародному авторитеті й впливі,

, який тримається тільки на заробленому після Другої світової американському міжнародному авторитеті й впливі, тобто дуже швидко буде ліквідована практично вся економічна могутність Сполучених Штатів.

Адже, оскільки світ бачить, що Америка вочевидь зайнялася лише собою й залишила всіх решту напризволяще, долар, який давно вже економічно (тобто товарами-послугами) не забезпечений, має певної миті [через раптово включений якоюсь дрібницею ефект доміно] "неочікувано" почати досить стрімке падіння, доки курс його не знизиться за недовгий час приблизно ВДВІЧІ: саме до того рівня, якого ця дивна валюта дійсно вартує, – принаймні по відношенню до юаня.

Євро в цьому сенсі дещо міцніше-довговічніше, але в нього вада інша: в Європі майже нічого не виробляється – крім послуг із ситуативно обумовленою [неекономічно] надвисокою вартістю й відносно крихітної товарної маси, бо все решта виробляється в інших країнах – перш за все, в КНР.

Повзуча й навіть спочатку не дуже помітна поступова націоналізація Китаєм відповідних підприємств, що належать [за великим рахунком, беззахисній] Європі, через примусові величезні додаткові інвестиції держави зробить "китайське фактично" й "китайським юридично", тож і євро [за певних обставин, шлях до яких вже відкритий] протримається не дуже довго – як, таким чином, і "європейська" економіка.

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Описане знищення долара Трампом [і його, Трампа, довготривалим відлунням], а євро – м’яким "інвестпридбанням" всього, що є на китайській землі, неминуче призведе [як наслідок руйнації світоустрію, вже розпочатої президентами Росії й навіщось Сполучених Штатів – за радісного потурання китайців] до поєднання двох фантастичних зльотів:

китайських новітніх технологій

і юаня,

що дозволить Китаєві, підім’явши РФ остаточно під себе без особливого її спротиву, тиснути на Захід вже безпосередньо, а не за російської допомоги, як зараз.

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Україна ж у цей вельми цікавий час за такого розкладу опиняється між:

Старою Цивілізацією

й майбутніми ЄДИНИМ ПОЛЮСОМ, а саме Новим глобальним Сходом-Півднем на чолі з КНР.

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