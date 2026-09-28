В Україні на тлі складної ситуації з державними фінансами уряд визначив видатки бюджету, які мають фінансуватися насамперед. У пріоритеті – оборона, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителів, лікарів і інших працівників бюджетної сфери, тоді як частину нових будівництв, реконструкцій, капремонтів і благоустрою відкладатимуть.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через невиконання Україною частини зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей. Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків", – заявив Корецький.

Що фінансуватимуть насамперед

До першочергових видатків уряд відніс:

оборону;

пенсії;

соціальні виплати;

зарплати вчителів;

зарплати лікарів;

зарплати інших працівників бюджетної сфери.

При цьому уряд не заявляє про повне скасування інших витрат. Йдеться про їх перенесення до моменту, коли фінансові можливості держави дозволять повернутися до відповідних проєктів.

Зокрема, тимчасово відкладаються нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, якщо вони не є критично важливими. Обмеження також стосуються витрат на благоустрій – парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.

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"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", – зазначив прем'єр.

Прем'єр-міністр також закликав органи місцевого самоврядування переглянути власні видатки та визначити пріоритети у своїх бюджетах. Йдеться про обмеження витрат, які не є першочерговими в умовах дефіциту ресурсів.

Водночас, за словами прем'єра, Кабмін продовжує роботу над виконанням зобов'язань, необхідних для отримання міжнародного фінансування. Корецький раніше заявляв, що уряд планує завершити свою частину необхідних рішень до 15 жовтня.

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Чому уряд змінює бюджетні пріоритети

Проблема пов'язана з неритмічним надходженням міжнародної фінансової допомоги. Корецький уже заявляв, що дефіцит оборонного бюджету становить $27 млрд, а близько $7 млрд уряд планує забезпечити завдяки жорсткішому режиму економії державних фінансів.

Міністерство фінансів також зазначало, що через неритмічність зовнішнього фінансування частину капітальних видатків перенесли на кінець року. Станом на вересень ішлося приблизно про 39 млрд грн таких видатків. Водночас Мінфін окремо наголошував, що пріоритетом залишаються оборона, зарплати бюджетників, пенсії та соціальні виплати.

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Паралельно уряд працює над отриманням коштів від міжнародних партнерів. Зокрема, 24 вересня Корецький повідомляв про рішення Ради ЄС щодо майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні в межах Ukraine Facility.

Ще одним джерелом фінансування стали кошти Світового банку. 22 вересня Україна залучила $841 млн під гарантії уряду Канади в межах проєкту PEACE in Ukraine. Ці кошти мають піти на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки зарплат і соцвиплат. За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок.

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