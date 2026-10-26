Такого з курсом в Україні ще не було: офіційний долар зріс і оновив історичний рекорд

Національний банк (НБУ) оновив офіційний курс долара на 27 жовтня до 45,54 грн. Це одразу на 34 коп. перевищує поточний курс, а також є рекордом в історії України.

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Про це розповіли у самому НБУ. За його даними, до цього рекордним був курс 44,2 грн, який діє 26 жовтня.

Водночас більшість великих банків уже сьогодні продають долар за курсом близько 46 грн. Зокрема, за даними "Мінфіну":

ПриватБанк – 45,75 грн;

Сенс Банк – 45,99 грн;

ПУМБ – 45,9 грн;

Універсал Банк – 45,8 грн;

Райффайзен Банк – 45,9 грн;

Укрсиббанк – 45,8 грн;

А-банк – 45,9 грн;

Правекс Банк – 45,77 грн;

Юнекс Банк – 45,99 грн.

На купівлі ж вартість валюти в низці установ наближається до 45 грн. Так:

ПриватБанк – 45,15 грн;

Сенс Банк – 45,3 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Універсал Банк – 45,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,4 грн;

Укрсиббанк – 45,2 грн;

А-банк – 45,3 грн;

Правекс Банк – 45,25 грн;

Юнекс Банк – 44,55 грн.

Водночас слід розуміти, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Адже там можуть встановлювати додаткову комісію.

Прогноз курсу долара до кінця тижня

У середньому ж 26 жовтня банки купують долар по 45,22 грн, а продають по 45,83 грн. Обмінники ж визначили курс цієї валюти на рівні в середньому 45,17/46 грн.

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Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 1 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн.

При цьому підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

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до 0,5–0,6 грн у банках;

до 0,6–1 грн у обмінних пунктах.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

"Найближчий тиждень стане радше перевіркою очікувань, ніж початком нового курсового циклу. Рішення щодо облікової ставки може вплинути на настрої учасників ринку, але основним чинником стабільності залишатиметься здатність НБУ покривати структурний дефіцит валюти. І поки цей механізм працює, гривня матиме достатньо опори, щоб витримувати навіть досить сильний зовнішній тиск", – розповів банкір.

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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у банківському секторі вважають, що гривневі депозити є одним із доступних інструментів збереження вартості грошей. Адже максимальні ставки за окремими програмами можуть сягати 17,5% річних, а з урахуванням оподаткування депозитних відсотків за ставкою 23% фактична номінальна дохідність такого вкладу становить близько 13,5% річних. Водночас, якщо за рік інфляція становитиме 10%, така дохідність дасть змогу не лише компенсувати зростання цін, а й отримати певний реальний дохід.