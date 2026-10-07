Світовий банк різко погіршив прогноз для України: що гальмує економіку
Світовий банк суттєво погіршив оцінку відновлення української економіки, прогнозуючи зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2026 році на рівні лише 1,2%, а у 2027 році – на 1,5%. Зміна прогнозу пов'язана з продовженням систематичних ударів по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили.
Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку Europe & Central Asia Economic Update, оприлюдненому 6 жовтня. У ньому оцінку на 2026 рік урізали одразу на 2,5 відсоткового пункта порівняно з квітневим прогнозом (4%).
Зміна базового сценарію та динаміка ВВП
Головною причиною песимістичного перегляду став зсув часових рамок бойових дій. Якщо раніше аналітики виходили з припущення про їх завершення наприкінці 2026 року, то тепер базовий сценарій передбачає продовження активної фази війни протягом усього 2027 року. Загалом динаміка ВВП України виглядає так:
- 2023 рік: +5,5%;
- 2024 рік: +3,2%;
- 2025 рік: +1,8%;
- 2026 рік (прогноз):+1,2%;
- 2027 рік (прогноз):+1,5%;
- 2028 рік (прогноз): прискорення до +3%.
Ключові виклики
Економічна стагнація зумовлена комплексами внутрішніх та зовнішніх факторів: систематичними ударами по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили. Зокрема виділяються такі кризи у стратегічних галузях:
- падіння агроекспорту – у серпні обсяги вивозу української сільгосппродукції впали до 1,5 млн тонн (на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року);
- блокада Чорного моря – через пошкодження портової інфраструктури та суден відвантаження через чорноморські порти скоротилися на 95%;
- логістичні обмеження Дунаю – дунайські порти не змогли перехопити вантажопотік через рекордно низький рівень води внаслідок посухи та здорожчання логістики.
Відставання від регіону
За оцінками Світового банку, Україна суттєво відстає від загальнорегіональних темпів. У 2026 році економіка регіону Європи та Центральної Азії зросте на 2,2% (без росії – на 3%), тоді як для Східної Європи (Україна, Молдова, Білорусь) прогноз становить 1,6%.
Головним ризиком для бюджету аналітики називають невизначеність із міжнародною допомогою на 2027 рік. Значна частина фінансових потреб держави залишається непокритою, а затримки з виконанням узгоджених реформ ризикують сповільнити надходження траншів та збільшити бюджетний дефіцит.
Світовий банк зафіксував тенденцію, яку раніше відзначили українські регулятори. Оцінки ключових інституцій щодо зростання економіки України у 2026 році фактично зрівнялися:
- Національний банк України (НБУ) – 1,1-1,2%;
- Світовий банк – 1,2%;
- Кабінет Міністрів (проєкт держбюджету) – 1,3%.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) також прогнозують, що інтенсифікація російських атак на логістичну інфраструктуру України та торгівельні судна в Чорному морі позначиться на стані економіки країни. Такий негативний вплив призведе до сповільнення зростання (ВВП) у 2026 та 2026 роках на третину.
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