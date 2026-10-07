Світовий банк різко погіршив прогноз для України: що гальмує економіку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 39 тис. грнПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомІлюстрація - письмовий договір про боргЧоловік помер, залишивши борг у понад 350 тис. грн: чи доведеться родині повертати кредит банкуУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУ Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету РФ. Подробиці, відео та фото12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

Світовий банк різко погіршив прогноз для України: що гальмує економіку

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 660
У Світовому банку розкрили, що чекає на економіку України
У Світовому банку розкрили, що чекає на економіку України. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Світовий банк суттєво погіршив оцінку відновлення української економіки, прогнозуючи зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2026 році на рівні лише 1,2%, а у 2027 році – на 1,5%. Зміна прогнозу пов'язана з продовженням систематичних ударів по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили.

Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку Europe & Central Asia Economic Update, оприлюдненому 6 жовтня. У ньому оцінку на 2026 рік урізали одразу на 2,5 відсоткового пункта порівняно з квітневим прогнозом (4%).

Зміна базового сценарію та динаміка ВВП

Головною причиною песимістичного перегляду став зсув часових рамок бойових дій. Якщо раніше аналітики виходили з припущення про їх завершення наприкінці 2026 року, то тепер базовий сценарій передбачає продовження активної фази війни протягом усього 2027 року. Загалом динаміка ВВП України виглядає так:

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 3,3 т.
Старий курс більше не діє: скільки коштує долар в Україні 7 жовтня
icon 3,3 т.
Старий курс більше не діє: скільки коштує долар в Україні 7 жовтня
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,8 т.
Світ майже вичерпав запаси нафти і це посилює тиск на ціни – Reuters
icon 2,8 т.
Світ майже вичерпав запаси нафти і це посилює тиск на ціни – Reuters
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 582
Україна отримала ще 1,2 млрд євро "особливого кредиту" від ЄС: на що витратимо гроші
icon 582
Україна отримала ще 1,2 млрд євро "особливого кредиту" від ЄС: на що витратимо гроші
  • 2023 рік: +5,5%;
  • 2024 рік: +3,2%;
  • 2025 рік: +1,8%;
  • 2026 рік (прогноз):+1,2%;
  • 2027 рік (прогноз):+1,5%;
  • 2028 рік (прогноз): прискорення до +3%.

Ключові виклики

Економічна стагнація зумовлена комплексами внутрішніх та зовнішніх факторів: систематичними ударами по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили. Зокрема виділяються такі кризи у стратегічних галузях:

  • падіння агроекспорту – у серпні обсяги вивозу української сільгосппродукції впали до 1,5 млн тонн (на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року);
  • блокада Чорного моря – через пошкодження портової інфраструктури та суден відвантаження через чорноморські порти скоротилися на 95%;
  • логістичні обмеження Дунаю – дунайські порти не змогли перехопити вантажопотік через рекордно низький рівень води внаслідок посухи та здорожчання логістики.

Відставання від регіону

За оцінками Світового банку, Україна суттєво відстає від загальнорегіональних темпів. У 2026 році економіка регіону Європи та Центральної Азії зросте на 2,2% (без росії – на 3%), тоді як для Східної Європи (Україна, Молдова, Білорусь) прогноз становить 1,6%.

Головним ризиком для бюджету аналітики називають невизначеність із міжнародною допомогою на 2027 рік. Значна частина фінансових потреб держави залишається непокритою, а затримки з виконанням узгоджених реформ ризикують сповільнити надходження траншів та збільшити бюджетний дефіцит.

Світовий банк зафіксував тенденцію, яку раніше відзначили українські регулятори. Оцінки ключових інституцій щодо зростання економіки України у 2026 році фактично зрівнялися:

  • Національний банк України (НБУ) – 1,1-1,2%;
  • Світовий банк – 1,2%;
  • Кабінет Міністрів (проєкт держбюджету) – 1,3%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) також прогнозують, що інтенсифікація російських атак на логістичну інфраструктуру України та торгівельні судна в Чорному морі позначиться на стані економіки країни. Такий негативний вплив призведе до сповільнення зростання  (ВВП) у 2026 та 2026 роках на третину.

Схожі теми
ВВПекономікаСвітовий банк
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись