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Світ майже вичерпав запаси нафти і це посилює тиск на ціни – Reuters

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Ілюстрація - нафта
Ілюстраційне фото видобутку нафти. Джерело: Freepik

Світові запаси нафти швидко скорочуються, що створює додатковий тиск на ціни. Через війни на Близькому Сході та в Україні уряди й енергетичні компанії вже використали значну частину резервів для підтримки постачання.

Про це повідомляє Reuters. Експерти попереджають, що поповнення запасів може зайняти роки, тому ринок залишається вразливим до нових перебоїв.

Світові запаси нафти скорочуються

За словами гендиректора однієї з нафтової компанії Саудівської Аравії, у світі залишилося менше ніж 6 млрд барелів комерційних запасів нафти, причому більша частина з них фактично недоступна. Від початку кризи на Близькому Сході з резервів уже вилучили понад 1 млрд барелів.

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Водночас Міжнародне енергетичне агентство планує додатково вивільнити 100 млн барелів нафти та дизпалива, щоб стримати зростання цін. Проте скорочення запасів робить ринок більш вразливим, а їхнє відновлення може тривати роками на тлі світового попиту, що становить близько 102 млн барелів на добу.

Частина нафти у сховищах фактично недоступна для швидкого використання через технічні обмеження та вимоги урядів щодо збереження мінімальних резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

На тлі скорочення запасів країни прагнуть розширювати потужності для зберігання нафти. Зокрема, Kuwait Petroleum Corporation планує створювати нові сховища всередині країни та на своїх закордонних нафтопереробних підприємствах.

Водночас запаси сирої нафти у стратегічному резерві США опустилися до найнижчого рівня з жовтня 1982 року. Схожа ситуація спостерігається і на газовому ринку. Там скорочення запасів підвищує ризик різкого зростання цін у разі холодної зими.

Як повідомляв OBOZ.UA, згідно з оприлюдненим звітом Генштабу щодо ударів Сил оборони по нафтових об'єктах РФ, станом на 21 вересня з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

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