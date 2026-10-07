Світ майже вичерпав запаси нафти і це посилює тиск на ціни – Reuters

Світові запаси нафти швидко скорочуються, що створює додатковий тиск на ціни. Через війни на Близькому Сході та в Україні уряди й енергетичні компанії вже використали значну частину резервів для підтримки постачання.

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Про це повідомляє Reuters. Експерти попереджають, що поповнення запасів може зайняти роки, тому ринок залишається вразливим до нових перебоїв.

Світові запаси нафти скорочуються

За словами гендиректора однієї з нафтової компанії Саудівської Аравії, у світі залишилося менше ніж 6 млрд барелів комерційних запасів нафти, причому більша частина з них фактично недоступна. Від початку кризи на Близькому Сході з резервів уже вилучили понад 1 млрд барелів.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство планує додатково вивільнити 100 млн барелів нафти та дизпалива, щоб стримати зростання цін. Проте скорочення запасів робить ринок більш вразливим, а їхнє відновлення може тривати роками на тлі світового попиту, що становить близько 102 млн барелів на добу.

Частина нафти у сховищах фактично недоступна для швидкого використання через технічні обмеження та вимоги урядів щодо збереження мінімальних резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

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На тлі скорочення запасів країни прагнуть розширювати потужності для зберігання нафти. Зокрема, Kuwait Petroleum Corporation планує створювати нові сховища всередині країни та на своїх закордонних нафтопереробних підприємствах.

Водночас запаси сирої нафти у стратегічному резерві США опустилися до найнижчого рівня з жовтня 1982 року. Схожа ситуація спостерігається і на газовому ринку. Там скорочення запасів підвищує ризик різкого зростання цін у разі холодної зими.

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