Старий курс вже неактуальний: скільки коштує здати долари в банки 12 жовтня

За вихідні в українських обмінниках готівковий помітно подешевшав долар. Зранку понеділка, 12 жовтня, його продають у середньому за 44,35 грн, а купують за 45,21 грн. Це на 24 коп. нижче при купівлі, але на 16 коп. вище при продажу, ніж було ввечері в п’ятницю, 9 жовтня.

Відео дня

Змінили вартість готівкової валюти й у банках. Там її вартість визначили в середньому 44,63/45,24 грн (купівля/продаж). Це:

на 2 коп. вище при купівлі;

на 6 коп. нижче при продажу.

Загалом великі установи продають валюту за 45,15–45,3 грн. Так:

Сенс Банк – 45,2 грн;

ПУМБ – 45,3 грн;

Правекс Банк – 45,15 грн;

Юнекс Банк – 45,16 грн.

Купують вони її за 44,35–44,75 грн. Зокрема:

Сенс Банк – 44,75 грн;

ПУМБ – 44,7 грн;

Правекс Банк – 44,7 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

Прогноз курсу долара в Україні на тиждень

Загалом, як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінних пунктах очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 18 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,4 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінних пунктах очікується зростання курсу купівлі при зниженні курсу продажу.

РЕКЛАМА

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Головною особливістю у період до 18 жовтня стане не стільки зміна курсових орієнтирів, скільки здатність НБУ утримувати ринок у звичних межах на тлі посилення зовнішнього тиску. Курс може коливатися, реагувати на новини та настрої громадян, але передумов для хаотичних стрибків поки що немає", – розповів банкір.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.