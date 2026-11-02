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Старий курс уже неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало дорожче

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Попередній курс долара більше не актуальний
Попередній курс долара вже неактуальний. Джерело: Pixabay

За вихідні в українських обмінниках помітно переписали курс долара. Ополудні понеділка 2 листопада його встановили на середньому рівні 45,81/47,02 грн (купівля/продаж). Це на 2 коп. вище при купівлі та на 43 коп. при продажу, ніж було ввечері п’ятниці 30 жовтня.

Зміни відбулися і в банках – однак менш помітні. Там вартість готівкового долара визначили на середньому рівні 45,31/46,09 грн (купівля/продаж). Це:

  • на 8 коп. вище при продажу;
  • залишилося на попередньому рівні при купівлі.
Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Джерело: "Минфин"

Загалом великі установи продають валюту по 45,8-46,3 грн. Зокрема:

  • ПриватБанк – 45,99 грн;
  • Сенс Банк – 45,95 грн;
  • ПУМБ – 45,8 грн;
  • Універсал Банк – 46,3 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,99 грн;
  • Укрсиббанк – 45,95 грн;
  • А-банк – 46,1 грн;
  • Юнекс Банк – 45,97 грн.
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Купують же вони її по 44,55-45,5 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,29 грн;
  • Сенс Банк – 45,2 грн;
  • ПУМБ – 45,2 грн;
  • Універсал Банк – 45,5 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,2 грн;
  • Укрсиббанк – 45,3 грн;
  • А-банк – 45,4 грн;
  • Юнекс Банк – 44,55 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських обмінниках помітно переписали курс долара

В українських обмінниках помітно переписали курс долара. Джерело: finance.ua

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінниках очікується зростання курсу купівлі та зниження курсу продажу.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

  • до 0,5-0,6 грн у банках;
  • до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Валютний ринок і надалі перебуватиме між двома силами: зовнішніми обставинами, що підштовхують курси вгору, і діями НБУ, які стримують надмірні коливання. І хоча цей "курсовий поєдинок" навряд чи завершиться найближчим часом, підстав очікувати втрати валютної рівноваги поки немає", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

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