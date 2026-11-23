За вихідні в українських обмінниках помітно переписали курс долара. Так, ополудні 23 листопада вони визначили його вартість у середньому на рівні 44,9/45,74 грн (купівля/продаж), що на 15 коп. нижче в купівлі, але на ті самі 15 коп. вище у продажу.

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Відбулися зміни і в банках. Там вартість валюти встановили на середньому рівні 44,84/45,47 грн (купівля/продаж), що:

на 4 коп. нижче в купівлі;

на 3 коп. у продажу.

Загалом же великі установи продають валюту по 45,35-45,6 грн. Так:

ПриватБанк – 45,45 грн;

Сенс Банк – 45,45 грн;

Райффайзен Банк – 45,4 грн;

ПУМБ – 45,5 грн;

Універсал Банк – 45,35 грн;

Укрсиббанк – 45,45 грн;

Прокредит Банк – 45,45 грн;

А-банк – 45,6 грн;

Таскомбанк – 45,4 грн;

Юнекс Банк – 45,47 грн.

Купують же вони її по 44,6-45 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 44,75 грн;

Сенс Банк – 44,8 грн;

Райффайзен Банк – 44,7 грн;

ПУМБ – 44,9 грн;

Універсал Банк – 44,85 грн;

Укрсиббанк – 44,8 грн;

Прокредит Банк – 44,6 грн;

А-банк – 45 грн;

Таскомбанк – 44,75 грн;

Юнекс Банк – 44,7 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть запитувати додаткову комісію.

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Прогноз курсу долара в Україні на тиждень

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, до кінця поточного тижня (29 листопада) вартість долара і в банках, і в обмінниках очікується на рівні 45,5-46,2 грн. Таким чином, і там, і там прогнозується зростання вартості валюти як в купівлі, так і у продажу.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

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до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Наприкінці листопада особливо важливо розрізняти реальні економічні ризики та інформаційне нагнітання. Попри складність зовнішніх обставин, НБУ залишатиметься ключовим учасником валютного ринку, який підтримуватиме його архітектуру та не дозволятиме короткочасним сплескам попиту визначати загальну курсову ситуацію", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше визначеної суми за певний час. При цьому ліміти кожен банк встановлює самостійно. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума за добу становить 100 тис. грн.