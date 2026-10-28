Соцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у Раді

Депутати Верховної Ради України затвердили в першому читанні проєкт держбюджету на 2027 рік. У документі прописано, що мінімальна зарплата зросте доз 8647 до 9546 грн (+10,4%), мінімальна пенсія – з 2595 до 2878 грн (+10,9%), а офіційний прожитковий мінімум становитиме 3559 грн замість 3209 грн. Ці показники лишаються за межею бідності, адже ще влітку 2026-го фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера становив 7455 грн, а для працюючої людини – 12105,1 грн.

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За ухвалення законопроєкту про державний бюджет (№16000) за основу в першому читанні голосували 26 жовтня. Документ підтримали 239 нардепів. За фракціями та групами голоси розподілилися так (поіменне голосування – за посиланням ):

"Слуга народу" – 188;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Голос" – 2;

"Відновлення України" – 0;

"За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

позафракційні – 7.

До цього Бюджетний комітет опрацював 5236 поправок (це рекорд за останні 24 роки) до проєкту держбюджету на 2027 рік і рекомендував уряду доопрацювати документ до другого читання. Серед пропозицій були перерозподіл коштів на підтримку бізнесу, аграріїв, громад і військових.

Сесійна зала Верховної Ради займалась опрацюванням цих правок до 04:30 ранку 28 жовтня. Потім розгляд продовжився – OBOZ.UA окремо зібрав, які правки врахували, а які скасували. Зокрема, прийнято поправки про заборону фінансування "Національного кешбеку" з державного бюджету та про підвищення зарплат військових. Зате провалили обмеження оплати праці посадовців на рівні 80 тис. грн.

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Процедура затвердження для держбюджету – не така, як для звичайних законопроєктів. Тому "першим читанням" у цьому випадку вважається схвалення бюджетних пропозицій. Воно, згідно з Бюджетним кодексом, мало бути проведене до 20 жовтня (тобто депутати спізнилися). Кошторис має бути остаточно схвалений ("друге читання") до 20 листопада, а прийняті в сесійній залі зміни поки є рекомендаціями, а не остаточно затвердженими видатками бюджету-2027.

За ухвалення рішення щодо бюджету депутатам подякував прем'єр-міністр Сергій Корецький. "Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік. Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми. Уряд опрацює Бюджетні висновки парламенту та підготує проєкт до другого читання", – зазначив він.

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Головні "соціальні" цифри бюджету-2027

9546 грн – рівень мінімальної зарплати до кінця року

Кабінет міністрів у 2027 році планує зберегти за Україною статус європейської держави з найнижчою мінімальною зарплатою. Протягом наступного року цей соціальний стандарт зросте лише з 8647 до 9546 грн.

Критично необхідна для задоволення базових фізіологічних потреб людини, уже перевищує 12 тис. грн (загальноприйняті європейські та міжнародні стандарти передбачають, що мінімальна зарплата має складати щонайменше 50% від середньої заробітної плати в країні). Тож, усі українські працівники, які отримують мінімальну зарплату, опинилися за межею бідності, і в наступному періоді ця тенденція лише поглиблюватиметься.

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Також варто розуміти, що з 8647 грн "мінімалки" в 2026 році держава стягує 18% податку на доходи фізичних осіб (а це 1556,46 грн) та додатково 5% військового збору (432,35 грн).

350 грн – підвищення прожиткового мінімуму

До проєкту закладено сумарне за рік підвищення прожиткового мінімуму лише на 350 грн. Пропонується встановити такі розміри прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року:

загальний показник на одну особу – 3 559 грн;

для працездатних осіб – 3 691 грн;

для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) – 2 878 грн;

для дітей віком до 6 років – 3 124 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 895 грн.

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Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував збільшити ці показники до такого рівня: загальний на одну особу – 8 781 грн, для працездатних осіб – 9 241 грн, для осіб, які втратили працездатність – 7 344 грн, для дітей до 6 років – 7 735 грн, для дітей 6-18 років – 9 874 грн.

"Прожитковий мінімум на даний момент дійсно не відповідає фактичному прожитковому мінімуму. У нас є в тому числі дискусія щодо цього, як цю ситуацію можна змінити, що для цього зробити. В першу чергу відв'язати інші виплати, які залежать від цього показника. Тому що по суті для нас це розрахунковий показник. Звичайно, на цю суму коштів можна лише виживати, і то, напевно, вижити неможливо", – визнавав міністр фінансів Сергій Марченко під час вересневої презентації проєкту бюджету в Раді.

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47,1 грн/дол. – середньорічний курс долара

Варто одразу зауважити, що бюджетний курс є лише розрахунковим показником для планування доходів і видатків, а не жорстко фіксованим зобов'язанням чи гарантією Нацбанку. У проєкті бюджету розраховано такі показники курсу гривні до долара США:

середньорічний курс: 47,1 грн/дол.;

курс на кінець 2027 року: 48,3 грн/дол.

Водночас, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), українські компанії у своїх фінансових планах на 2027 рік закладають вищий середній курс – 49 грн/дол. з урахуванням ризиків продовження війни. А аналітики KSE Institute прогнозують середньорічний курс гривні на рівні 47,8 грн/дол. у 2027 році.

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8% – зростання споживчих цін

Кошторис побудований на прогнозі, що визначає інфляцією на рівні 8% (грудень до грудня попереднього року) або 8,6% у середньорічному вимірі.

Національний банк України водночас очікує зниження інфляції у 2027 році до 6,9%. А от незалежні аналітичні центри (як KSE) прогнозують середньорічну інфляцію на рівні 13% через високий тиск на витрати.

В бюджет на 2026 рік, до речі, була закладена інфляція 9,9% до кінця року середньорічну близько 9,5%). Фактично ж зростання цін вже виявилося вищим. За даними Держстату, у вересні інфляція в річному вимірі прискорилося вже до 10%.

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283 грн – підвищення мінімальної пенсії

Уряд пропонує встановити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія за віком), на рівні 2878 грн. Тобто збільшення порівняно з 2026 роком – із 2595 грн, на 283 грн, або 10,9%.

Мінімальну пенсію призначають лише за наявності повного стажу – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Автоматичне збільшення суми отримають лише ті, чий розрахунковий розмір пенсії не дотягне до нового мінімуму (2878 грн)

Водночас розглядається реформа солідарної пенсійної системи, яка має забезпечити сукупний рівень виплати не нижче 6000 грн (залежно від страхового стажу та базової і страхової частин). Підвищення до цього рівня так і не затверджене.

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Основні макропоказники та податки

Доходи: 5,648 трлн грн (власні – 3,2 трлн).

(власні – 3,2 трлн). Видатки: 7,272 трлн грн (разом із наданням кредитів та погашеннями боргу – понад 8 трлн грн).

Таким чином, дефіцит бюджету-2027 становитиме 1,624трлн грн (з власними доходами – понад 4 трлн грн). Щоби покрити цю різницю, Україні критично необхідні зовнішні запозичення. Потребу в міжнародній підтримці оцінили у $52,6 млрд.

Дорожній фонд частково повертають. З 2022 року всі "дорожні" податки (акцизи на пальне й авто, мито) йшли в загальний фонд і витрачались на оборону. Утім, документ передбачає, що в 2027-му 25% таких надходжень ітимуть саме в дорожній фонд у спецфонді.

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Найбільша статті видатків – безпека та оборона. На цей напрям потрібно буде витратити 4,89 трлн грн (66,8% усіх видатків бюджету), що майже на 12% більше, ніж у 2026 році. При цьому 35,7% цих видатків (1,73 трлн грн) становлять європейські кошти на зброю і техніку, які обліковуються в спеціальному фонді бюджету та можуть надходити в натуральній формі.

Найбільші невійськові видатки планують спрямувати на:

соціальний захист – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн до 2026 року);

– 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн до 2026 року); обслуговування державного боргу – 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);

– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн); освіта – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);

– 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн); медицина – 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);

– 292,5 млрд грн (+35 млрд грн); громади й енергетика – 133,6 млрд грн (зокрема 60 млрд грн – на плани стійкості регіонів, 30,4 млрд грн – додаткова дотація постраждалим від війни громадам, 18,2 млрд грн – компенсація різниці в тарифах, 2 млрд грн – ДФРР та інше).

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Гроші на програму "Національний кешбек" у проєкт бюджету поки не закладені. Водночас на фінансування "Єдиного марафону" передбачено 1,6 млрд грн (на 4% більше, ніж у 2026-му).

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні розпочали масштабну реформу державного апарату, яка полягатиме в оптимізації кількості чиновників. Зокрема вона включатиме суттєве скорочення вакантних посад у центральних органах виконавчої влади і кількості заступників у міністерствах.