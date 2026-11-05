Швейцарія зняла санкції з Усманова та Фрідмана, але запровадила нові: що відомо

Швейцарія виключила російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі свого санкційного списку. Обмеження проти обох бізнесменів діяли з 2022 року. Водночас країна розширила санкційний тиск на Росію: під обмеження потрапили ще 254 фізичні та юридичні особи, а також 41 судно російського тіньового флоту.

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Про це 4 листопада повідомила Федеральна рада Швейцарії. Зазначається, що рішення передбачає приєднання країни до нових заходів у межах 21-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Швейцарія зняла санкції з Усманова та Фрідмана

3 листопада Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії ухвалив рішення виключити із санкційного переліку шістьох фізичних осіб та одну компанію. Серед них – російські бізнесмени Алішер Усманов і Михайло Фрідман, проти яких обмеження діяли з 2022 року.

Тепер обидва бізнесмени офіційно отримали статус виключених із переліку осіб, на яких поширюються обмеження. Зняття санкцій з Усманова та Фрідмана відбулося після аналогічного рішення Європейського Союзу.

З санкційного списку Швейцарія також виключила колишнього ректора Кримського федерального університету Андрія Фалалєєва та компанію Redbird Corporate Services Ltd.

Крім того, зі списку вилучили трьох осіб у зв'язку з їхньою смертю: колишнього депутата Держдуми РФ Юрія Швиткіна, конструктора Олександра Леонова та іранського військового діяча Алірезу Тангсірі.

Одночасно Швейцарія запровадила нові санкції проти РФ

Під санкції потрапили ще 41 судно російського тіньового флоту

Одним із ключових напрямів нового санкційного рішення стало посилення обмежень проти російського тіньового флоту, який Москва використовує для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

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Швейцарія запровадила комплексні заборони щодо ще 41 судна, пов’язаного з російським тіньовим флотом. Обмеження передбачають заборону на купівлю, продаж та надання послуг цим суднам.

Такі заходи спрямовані на ускладнення використання суден для транспортування російської нафти та нафтопродуктів.

Окрім суден, санкції торкнулися компаній, які забезпечують діяльність тіньового флоту. Зокрема, у переліку є сінгапурська Astute Maritime Services Private Limited та китайська Hua Xia Shipmanagement Company Limited. За даними швейцарських документів, ці компанії надають технічну підтримку суднам, що перевозять нафту або нафтопродукти російського походження чи експортовані з Росії, використовуючи нерегулярні та ризиковані практики судноплавства.

Головні історії дня

Також обмеження поширилися на компанії та осіб, пов'язаних із мережею торгівлі російською нафтою 2Rivers Group, раніше відомою як Coral Energy. Зокрема, у документах згадується її акціонер Ахмед Керімов та компанія 2Rivers DMCCFZCO. За оцінкою швейцарської влади, ця мережа сприяє експорту російської нафти, зокрема з компанії "Роснефть", приховуючи її фактичне походження. Вона також контролює значну частину суден російського тіньового флоту.

Обмеження проти 254 осіб та організацій

Швейцарія внесла до санкційного списку ще 254 фізичних та юридичних осіб, компаній та організацій. Для них передбачено заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів.

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Фізичним особам, які потрапили під обмеження, також заборонено в'їзд до Швейцарії та транзит через її територію.

У торговельному секторі посилений експортний контроль запровадили щодо 41 компанії, зокрема зареєстрованих у третіх країнах. Крім того, Швейцарія встановила заборону на транзакції з низкою підприємств та установ.

Серед них:

- 33 російські банки;

- один банк із третьої країни;

- 17 фінансових установ та постачальників криптовалютних послуг;

- п'ять компаній із третіх країн;

- чотири російські аеропорти;

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- два російські морські порти.

Нові правила щодо танкерів із СПГ та перевезення російської нафти

Окремий блок заходів стосується енергетичного сектору. Швейцарія запровадила нову вимогу повідомляти про продаж або іншу передачу права власності на танкери для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) третім країнам. Це має допомогти зменшити ризики обходу санкцій через зміну власників суден.

Також країна розширює чинні обмеження та винятки щодо скрапленого природного газу відповідно до останніх рішень ЄС.

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Водночас Федеральна рада продовжила до 31 березня 2028 року дію одного з винятків із заборони на транспортування російської сирої нафти та надання пов'язаних із цим послуг. Він стосується окремих поставок російської нафти до Японії.

Коли набудуть чинності нові обмеження

Згідно з рішенням швейцарської влади, оновлені санкційні списки набувають чинності 4 листопада о 23:00 за місцевим часом. Секторальні обмеження почнуть діяти 5 листопада.

Таким чином, Швейцарія одночасно виключила з переліку впливових російських бізнесменів та розширила санкційний тиск на російську економіку, фінансову систему, військово-промисловий комплекс і механізми експорту енергоресурсів.

Як повідомляв OBOZ.UA, посли країн ЄС досягли угоди щодо продовження санкцій проти Росії, яка включатиме зняття обмежень з двох впливових олігархів – Алішера Усманова та Міхаіла Фрідмана. За це Латвія, яка блокувала виключення російських мільярдерів, отримає від Франції "ядерну парасольку".