Що буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюУ Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. ВідеоУ Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. ВідеоУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний приладУкраїнцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка цінаУ Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відеоУ Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відеоЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоЩе одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. ФотоРосія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людинаРосія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людинаОщадбанк. Ілюстраційне фотоЗ українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахункиУ Франції на вулиці вийшли до пів мільйона людей: штурмували мерію, палили автомобілі та громили вітрини. ВідеоУ Франції на вулиці вийшли до пів мільйона людей: штурмували мерію, палили автомобілі та громили вітрини. ВідеоВ Італії протестувальники кинулись палити міста, наслідуючи Францію: поліція їх жорстко розігнала. Фото і відеоВ Італії протестувальники кинулись палити міста, наслідуючи Францію: поліція їх жорстко розігнала. Фото і відеоКількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералівКількох уже ліквідували: у РФ обурились, що в інтернеті можна вільно придбати персональні дані на російських генералів

Що буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУ

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
icon 6
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грн
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грн. Джерело: НБУ

Найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 та 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС). Він нагадав:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 11,9 т.
Ціна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним
icon 11,9 т.
Ціна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 537
Росія спробує повернути собі частину заморожених активів: Зеленський розкрив плани Путіна
icon 537
Росія спробує повернути собі частину заморожених активів: Зеленський розкрив плани Путіна
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 1,1 т.
В Україні послабили режим жорсткої економії: хто отримає гроші першим
icon 1,1 т.
В Україні послабили режим жорсткої економії: хто отримає гроші першим

НБУ виводить з обігу гривню

Зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

Однак, попри це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну – адже заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним із способів цього стануть звичайні розрахунки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться в листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну.

Схожі теми
НумізматикаУкраїнамонетигривняНаціональний банк України (НБУ)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись