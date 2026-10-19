Росії вказали на її місце: міністру з РФ влаштували публічний демарш на зборах МВФ

Щорічні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку в Бангкоку завершилися масштабним міжнародним демаршом проти російської делегації. Коли під час підсумкового пленарного засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC) слово взяв міністр фінансів РФ Антон Силуанов, представники провідних країн світу залишили залу для виступів.

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Про цей історичний момент повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний за підсумками роботи української делегації на саміті. Він назвав цю подію безпрецедентною для МВФ.

Що сталося

Демарш розпочався з того, що з початком виступу Силуанова голова НБУ підвівся та залишив залу. До української ініціативи одразу приєдналася масштабна коаліція партнерів: очільники центральних банків та мінфінів країн Скандинавії, Балтії, Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших держав.

"Для міжнародного фінансового середовища це безпрецедентний момент. МВФ – інституція, зосереджена на питаннях глобальної економіки та фінансової стабільності. А голови центральних банків зазвичай надзвичайно стримані в публічних проявах політичної позиції. Це частина професійної культури", – наголосив Пишний.

Ізоляція РФ під час саміту МВФ

Зміна дипломатичного розсадження

Ще на початку зборів під час офіційного прийому від прем’єр-міністра Таїланду європейські делегації категорично відмовилися сидіти за одним столом із російськими представниками.

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Відсторонення віцепрем'єра РФ

Після вимоги партнерів організатори заходу змінили протокол, внаслідок чого російський віцепрем'єр-міністр був фактично виключений з урочистого прийому.

Значення міжнародного демаршу для України

За словами Пишного, такий рівень солідарності свідчить про глибоке усвідомлення світовою фінансовою елітою загроз від російської агресії, яка безпосередньо підриває глобальну економіку та фінансову стабільність.

"МВФ – інституція, зосереджена на питаннях глобальної економіки та фінансової стабільності. А голови центральних банків зазвичай надзвичайно стримані в публічних проявах політичної позиції. Це частина професійної культури. Тому такий колективний демарш має особливу вагу", – підкреслив Андрій Пишний.

Головні історії дня

Українська делегація у складі представників Нацбанку, Міністерства фінансів та Міністерства економіки провела серію двосторонніх перемовин із міжнародними партнерами, завершивши роботу на зборах домовленостями про подальшу фінансову підтримку України.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз і Світовий банк очікують від України інтеграції до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За словами Пишного, це не лише розблокує життєво необхідну міжнародну допомогу, але дозволить українському бізнесу зекономити сотні мільйонів гривень.