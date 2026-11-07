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Росіяни тричі за ніч атакували об'єкт "Нафтогазу" в Україні: спалахнула масштабна пожежа

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
372
Ілюстрація - ДСНС гасить пожежу
Росія завдала удару по нафтогазовій інфраструктурі в Україні. Джерело: ДСНС

Російські війська протягом ночі тричі атакували об'єкт нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. Внаслідок ударів пролунав вибух і виникла масштабна пожежа. Також пошкоджено обладнання, однак обійшлося без постраждалих серед працівників підприємства.

Про це повідомили в Групі "Нафтогаз". Зазначається, що персонал об'єкта вдалося своєчасно евакуювати. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та наслідки російської атаки.

"На щастя, працівники не постраждали. Їх вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС і співробітникам Групи за оперативну реакцію", – зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За інформацією компанії, внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання. Остаточні масштаби руйнувань поки що невідомі. Фахівці мають встановити, наскільки серйозними є пошкодження та які роботи знадобляться для відновлення об'єкта.

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Водночас у компанії не уточнили, який саме об'єкт зазнав атаки та в якій області він розташований. Також наразі немає інформації про те, чи вплинули пошкодження на обсяги видобутку, транспортування або постачання газу.

Росія продовжує атакувати українську енергетику

Російські війська систематично атакують українську енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкти газовидобутку, транспортування та зберігання природного газу. Такі удари створюють ризики для стабільної роботи енергетичного сектору, особливо під час опалювального сезону.

Нафтогазова інфраструктура відіграє важливу роль у забезпеченні українців природним газом. Пошкодження її окремих елементів можуть вимагати складних ремонтних робіт, заміни обладнання та додаткових витрат на відновлення.

Особливу небезпеку становлять повторні удари по одному об'єкту. Вони можуть ускладнювати ліквідацію наслідків попередніх влучань та створювати додаткові загрози для працівників і рятувальників.

При цьому сам факт пошкодження обладнання не означає автоматичного припинення газопостачання споживачам. Наслідки залежать від призначення об'єкта, характеру руйнувань та можливості використання резервних потужностей.

Наразі "Нафтогаз" повідомив лише про пошкодження обладнання та проведення оцінки масштабів ураження. Інформації про можливі перебої з газопостачанням компанія не оприлюднила.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заощадити на оплаті газу, адже клієнтам "Нафтогазу" доступна можливість сплачувати рахунки без додаткової банківської комісії через мобільний застосунок "КУБ". Для цього потрібно перейти в розділ "Оплата", вибрати спосіб "Мій банк" і знайти банк із позначкою комісії 0%, після чого підтвердити платіж.

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