Робота по 38 годин та у вихідні: українським підліткам хочуть переписати правила працевлаштування

В Україні пропонують дозволити 16-18-річним працювати до 38 годин на тиждень замість нинішніх 36, прибрати пряму заборону на роботу неповнолітніх у вихідні, дозволити випробувальний термін та спростити електронне оформлення трудових відносин. Однак, поки що правила не змінилися, законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді, тому до його можливого ухвалення продовжують діяти нинішні трудові гарантії та обмеження.

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Відповідні норми містить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №16114, який має розширити можливості для працевлаштування молоді та одночасно спростити частину процедур для роботодавців. Він лише зареєстрований у парламенті та має пройти процедуру розгляду й голосування.

Скільки зможуть працювати підлітки

Одне з головних нововведень – збільшення максимальної тривалості робочого часу для неповнолітніх. Зараз для працівників віком від 16 до 18 років встановлено скорочений робочий тиждень – не більше 36 годин. Законопроєкт пропонує підняти межу до 38 годин на тиждень.

Для працівників віком від 15 до 16 років максимальну тривалість хочуть збільшити з 24 до 26 годин на тиждень. Такий самий 26-годинний ліміт передбачений для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул. Для порівняння, нормальна тривалість робочого часу для дорослого працівника становить до 40 годин на тиждень. Отже, для 16-18-річних різниця становитиме лише дві години.

Окремі обмеження залишатимуться для учнів, які працюють не під час канікул, а протягом навчального року у вільний від навчання час. Для них тривалість роботи й надалі має враховувати вік та необхідність поєднувати роботу з навчанням.

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Підліткам хочуть дозволити працювати у вихідні

Ще одна принципова зміна стосується суботи та неділі. Наразі Кодекс законів про працю прямо забороняє залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт, а також до роботи у вихідні дні.

Законопроєкт пропонує змінити цю норму. Заборону нічних та надурочних робіт для неповнолітніх планують залишити, а пряму заборону на роботу у вихідні – прибрати.

Для роботодавців це може мати особливе значення у сферах, де основне навантаження часто припадає саме на суботу та неділю. Йдеться, наприклад, про магазини, кафе та ресторани, сферу обслуговування, розважальні заклади та частину сервісного бізнесу.

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Однак це не означатиме, що роботодавець отримає необмежене право змушувати неповнолітнього працювати у будь-який вихідний. Інші загальні вимоги трудового законодавства щодо режиму роботи та відпочинку продовжуватимуть діяти.

Оформитися на роботу можна буде онлайн

Законопроєкт передбачає і значне спрощення процедури укладення трудового договору. Причому ця новація стосується не лише молоді. У Кодексі законів про працю хочуть прямо закріпити можливість укладати трудовий договір повністю в електронній формі.

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Якщо працівник та роботодавець погодяться на такий формат, електронний договір прирівнюватиметься до письмового. Підписати документ можна буде кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

Ідентифікувати працівника також можна буде за допомогою передбачених законодавством засобів електронної ідентифікації. За загальним правилом у такому разі не потрібно буде окремо подавати паперовий документ, що посвідчує особу, якщо іншого прямо не вимагатиме закон.

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Випробувальний термін зможуть встановлювати і неповнолітнім

Суттєво змінити пропонують і правила випробування під час прийняття на роботу. Наразі працівники, які не досягли 18 років, належать до категорій, яким випробувальний термін при працевлаштуванні не встановлюється.

Законопроєкт пропонує прибрати неповнолітніх із цього переліку. У такому разі сам факт того, що працівникові немає 18 років, більше не гарантуватиме працевлаштування без випробування. До молодих працівників можна буде застосовувати загальні правила щодо випробувального терміну з урахуванням інших вимог трудового законодавства.

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Зарплату пропонують рахувати по-новому

Окремий блок законопроєкту стосується оплати праці неповнолітніх. За чинною моделлю скорочена тривалість робочого часу сама по собі не означає пропорційного скорочення зарплати для неповнолітнього. Законопроєкт пропонує змінити цей підхід.

Заробітну плату неповнолітнім працівникам із скороченим робочим часом планують виплачувати пропорційно фактично відпрацьованому часу, але з дотриманням передбачених законодавством державних гарантій щодо мінімальної зарплати.

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Ще одне спрощення передбачене безпосередньо для роботодавців. Зараз підприємства повинні вести спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їхнього народження.

Автори законопроєкту вважають такий механізм зайвим дублюванням інформації. Замість окремого обліку пропонується використовувати дані Реєстру застрахованих осіб, у якому вже міститься інформація про працівників.

Медогляди хочуть проводити лише до 18 років

Змінитися можуть і вимоги щодо обов'язкових медичних оглядів. За чинними нормами особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду, а надалі мають проходити відповідні періодичні огляди до досягнення 21 року.

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Законопроєкт пропонує скоротити цей період. Працівники молодше 18 років так само проходитимуть попередній медичний огляд перед працевлаштуванням, а потім – обов'язковий щорічний огляд, але лише до досягнення 18-річного віку.

Не менш важливі зміни стосуються гарантій при звільненні. Нині Кодекс законів про працю містить окремі вимоги щодо звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця. Зокрема, закон встановлює додаткові умови та передбачає участь відповідного органу у справах дітей.

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Законопроєктом відповідну статтю КЗпП пропонується виключити. Тобто спеціальний механізм захисту неповнолітнього саме при звільненні з ініціативи роботодавця може бути переглянутий. Натомість законодавці пропонують посилити інший механізм – право батьків або законних представників втрутитися, якщо робота шкодить дитині.

Якщо продовження роботи загрожуватиме здоров'ю неповнолітнього або не відповідатиме його інтересам, батьки чи інші законні представники зможуть вимагати припинення трудового договору. Таке право також матимуть державні органи, відповідальні за нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

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Водночас однієї заяви про небажаність роботи буде недостатньо. Вимога має бути обґрунтована та підтверджена відповідними документами або висновками. Якщо необхідні підстави є, роботодавець буде зобов'язаний припинити трудові відносини з неповнолітнім.

Навіщо в Україні змінюють правила

Автори законопроєкту пояснюють необхідність реформи тим, що значна частина чинних норм щодо праці молоді формувалася в інших соціально-економічних умовах і вже не повністю відповідає сучасному ринку праці. Окремою проблемою залишається дефіцит працівників. Розширення можливостей для легальної зайнятості молоді розглядається як один зі способів залучити додатковий трудовий ресурс.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні за рік суттєво зросли зарплати за низкою професій. Найбільше – у альпіністів: середня зарплата за цією вакансією збільшилася на 80% і сягнула 67,5 тис. грн. Разом з тим загальний показник середньої зарплати за цей період зріс на 16% до 30,5 тис. грн.