РФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зиму

Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026-2027 років.

Відео дня

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), які отримали від джерел у Силах оборони України копію документа, ймовірно підготовленого російською стороною. Він містить аналіз української енергосистеми, перелік потенційних цілей та оцінки необхідного озброєння.

Росія хоче відключити три українські АЕС

Одним із найбільш небезпечних сценаріїв, описаних у перехопленому документі, є спроба від'єднати від енергосистеми три атомні електростанції України. Йдеться про Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. Запорізька атомна електростанція до цього переліку не входить, оскільки перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

У документі, датованому серпнем 2026 року, атомна генерація розглядається передусім як джерело електроенергії, яке необхідно відключити від загальної мережі. Автори довідки аналізують можливість ураження електротехнічної інфраструктури, необхідної для передачі виробленої електроенергії. Водночас, у матеріалі практично не розглядаються потенційні наслідки таких атак для ядерної безпеки.

Важливо, що відключення АЕС від енергосистеми не означає автоматичного руйнування реакторів або самої станції. Однак пошкодження інфраструктури, через яку передається електроенергія, може створити серйозні проблеми для енергопостачання країни та додаткові ризики для безпечної роботи атомних об'єктів.

РЕКЛАМА

Саме атомна генерація залишається одним із ключових джерел електроенергії в Україні, тому порушення її роботи може вплинути на загальний баланс енергосистеми. Однак, поки немає підтверджень, що Росія здатна реалізувати описаний сценарій або що відповідне рішення про удари вже ухвалене.

Київ хочуть залишити практично без електроенергії

Особливу увагу автори російської аналітичної довідки приділили Києву. У документі детально розглянуто енергетичну інфраструктуру столиці та можливі наслідки порушення електропостачання. Зокрема, російські аналітики оцінювали вразливість мережі, яка забезпечує електроенергією різні райони міста.

Головні історії дня

За інформацією "Схем", у документі йдеться про сценарій, за якого внаслідок пошкодження критично важливих елементів енергосистеми електропостачання Києва, Харкова та Одеси може скоротитися до 90%. Автори розрахунків розглядали можливість майже повного знеструмлення великих міст. Водночас наведена цифра є оцінкою потенційного ефекту атак, а не підтвердженим прогнозом реальних відключень.

Причому метою російських розрахунків є не лише припинення подачі електроенергії. У документі окремо розглядаються можливості порушення водопостачання, водовідведення та централізованого опалення. Таким чином, йдеться про сценарій комплексної гуманітарної кризи, за якого мешканці великих міст узимку можуть одночасно зіткнутися з відсутністю світла, тепла та води. Ситуація особливо небезпечна для багатоповерхових житлових будинків, де робота насосів, теплових пунктів та іншого комунального обладнання залежить від стабільного електропостачання.

РЕКЛАМА

У переліку 60 об'єктів: які сфери опинилися під загрозою

Перехоплений документ має назву "Аналіз енергогенерації та ЖКГ України". Він датований серпнем 2026 року та містить систематизовану інформацію про українську критичну інфраструктуру.

Журналісти встановили, що під час підготовки матеріалів автори використовували відкриті джерела, зокрема офіційні сайти українських енергетичних компаній, статистичні ресурси та загальнодоступні географічні дані. У документі визначено чотири основні напрями, на які спрямовані потенційні атаки:

РЕКЛАМА

виробництво та постачання електроенергії;

водопостачання;

каналізація та водовідведення;

централізоване теплопостачання.

Загалом у довідці згадуються 60 ключових об'єктів критичної інфраструктури. Серед категорій потенційних цілей – атомні, теплові та гідроелектростанції, підстанції, котельні, насосні станції й інші комунальні об'єкти.

Окрему увагу приділено можливості порушення імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Російські аналітики розглядають сценарії, за яких Україна може втратити частину можливостей отримувати електроенергію від європейських партнерів у періоди дефіциту.

РЕКЛАМА

Крім Києва, Харкова та Одеси, серед міст, енергетичну інфраструктуру яких аналізували автори документа, названі Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ. Проте включення міста до переліку не підтверджує підготовку конкретної атаки на нього найближчим часом.

Сотні дронів та десятки ракет

У перехопленій довідці російські аналітики не обмежилися переліком об'єктів. Вони також підготували розрахунки щодо загальної кількості озброєння, яке, на їхню думку, могло б знадобитися для реалізації описаного сценарію. За даними "Схем", у документі фігурують такі загальні обсяги:

РЕКЛАМА

до 770 безпілотників різних типів, зокрема "Молнія", "Герань" та ракет-дронів "Дань-Т/Бандероль";

170 фугасних авіабомб із модулями планування та корекції;

75 балістичних ракет типів "Кинджал" та "Іскандер-М".

За оцінкою співрозмовника журналістів з українського військово-промислового комплексу, такі документи можуть використовуватися для обґрунтування потреб у виробництві озброєння. Саме тому експерти застерігають від сприйняття оприлюднених розрахунків як остаточного плану бойових дій.

РЕКЛАМА

Росія вже атакує об'єкти, які згадуються у документі

Окрему увагу журналісти звернули на збіги між категоріями об'єктів, описаних у російській довідці, та фактичними ударами по українській енергетиці. Зокрема, під час масованої атаки в ніч проти 30 вересня 2026 року Росія застосувала сотні ударних безпілотників і ракети. Значна частина ударів була спрямована на Київ та Київську область.

Унаслідок атаки загинули п'ятеро цивільних, серед яких була дитина. У кількох регіонах довелося застосовувати аварійні відключення електроенергії. За результатами аналізу "Схем", щонайменше три енергетичні об'єкти, які зазнали атак тієї ночі, згадувалися у перехопленому документі. Йдеться про дві столичні теплоелектроцентралі та одну теплову електростанцію на Київщині.

РЕКЛАМА

За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці розслідують 3374 удари російських військ по 1177 енергетичних об'єктах. Крім того, за оцінками профільних експертів, упродовж літа та вересня 2026 року російські війська здійснювали близько 160 атак на критичну інфраструктуру щомісяця лише поза межами прифронтових територій.

Чи справді Кремль підготував таємний план знищення енергетики

Попри деталізованість документа, журналісти та експерти наголошують на важливих обмеженнях щодо його походження та призначення. Зокрема, у копії, отриманій "Схемами", відсутня частина сторінок, не зазначено авторів та адресатів документа, а його метадані були змінені.

РЕКЛАМА

Тому достеменно встановити, хто саме готував довідку, кому її представляли та чи затвердило російське керівництво викладені в ній пропозиції, наразі неможливо. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що подібні російські презентації з'являлися щонайменше з 2023 року.

За його словами, нинішній документ не демонструє принципово нової стратегії. Росія вже кілька років намагається руйнувати українську критичну інфраструктуру та позбавляти великі міста електроенергії й тепла. Експерт пояснив, що подібна довідка радше демонструє концепцію можливих дій, ніж містить безпосередні накази військовим.

РЕКЛАМА

"Це не бойове розпорядження. Це документ, зроблений для демонстрації концепції високим російським чинам", – наголосив Харченко. Схожу оцінку висловив представник українського військово-промислового комплексу, який був ознайомлений із документом ще до звернення журналістів.

За його словами, довідка може використовуватися для планування виробництва озброєння та визначення необхідних ресурсів. Натомість конкретний бойовий план мав би містити інші відомості, зокрема терміни операцій та порядок застосування засобів ураження.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, зарядні станції в Україні зараз коштують приблизно від 23-40 тис. грн за базові моделі до 100 тис. грн і більше за обладнання потужністю від 3 кВт, при цьому різкого зростання цін поки не спостерігається. Водночас українці дедалі частіше не оплачують таку покупку одразу, якщо раніше 70% клієнтів купували станції за власні кошти, то тепер близько 70% оформлюють їх у кредит.