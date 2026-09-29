Інтенсифікація російських атак на логістичну інфраструктуру України та торгівельні судна в Чорному морі позначиться на стані економіки країни. Такий негативний вплив призведе до сповільнення зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у 2026 та 2026 роках на третину.

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Про це йдеться в оновленому регіональному економічному прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На тлі останніх подій експерти переглянули свою оцінку економічного зростання України, озвучену на початку літа.

Що буде з ВВП після обстрілів

Згідно з новими розрахунками ЄБРР, темпи відновлення української економіки виявляться значно стриманішими, ніж очікувалося на початку літа:

у 2026 році зростання ВВП становитиме 1,5% (це на 0,7 відсоткового пункта менше порівняно з червневою оцінкою);

зростання ВВП становитиме (це на 0,7 відсоткового пункта менше порівняно з червневою оцінкою); у 2027 році зростання очікується на рівні 2,5% (знижено одразу на 1,5 в.п.).

Фактично йдеться про скорочення очікуваних темпів економічного зростання приблизно на третину. У ЄБРР констатують, що українська економіка опинилася у стані, близькому до стагнації, що також вплинуло на загальне сповільнення зростання в усьому регіоні присутності ЄБРР (до 3,1% у першій половині 2026 року проти 3,6% у 2025-му).

Дефіцит експортних потужностей

Експерти банку виділяють кілька ключових факторів, які вдарили по зовнішній торгівлі України. Зокрема вони виокремили такі чинники.

Морська блокада та атаки на судна

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Російські удари по чорноморській інфраструктурі та цивільному судноплавству скоротили український експорт до найнижчого рівня з квітня 2022 року.

Криза на Дунаї

На тлі загрози в Чорному морі ситуацію додатково ускладнило природне обміління Дунаю, яке суттєво знизило пропускну здатність цього основного альтернативного маршруту.

Прямі фінансові втрати

За оцінками ЄБРР, через проблеми з логістикою Україна цього року ризикує недоотримати $5,5 млрд експортної виручки від продажів пшениці, олійних культур і металів, що дорівнює 2,5% ВВП.

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Вплив на світові ціни та агросектор

Попри те, що обсяги українського врожаю залишилися відносно стабільними (наслідки посухи виявилися нижчими за середні показники останніх 15 років), логістичні збої та висока вартість добрив спричинили скачок цін на світових ринках.

Зокрема, через обмеження постачань з України світова вартість пшениці зросла більш ніж на третину. За прогнозами ЄБРР, підвищений рівень цін на сільськогосподарську продукцію на глобальному ринку зберігатиметься до 2028 року.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, натомість урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік побудовано на песимістичному сценарії зростання ВВП на 1,3%, тоді як номінальний ВВП становитиме 11 144,4 млрд грн. Такий прогноз базується на припущенні про продовження повномасштабних бойових дій упродовж 2027 року.

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