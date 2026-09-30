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Потрібні гроші на пенсії, зарплати та оборону: уряд попросив Раду вийти на роботу на день раніше графіка

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read3 хв
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Спілкування Корецького з медіа 30 вересня 2026
Спілкування Корецького з медіа 30 вересня 2026
Джерело: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України домовляється з Верховною Радою, щоб зробити 12 жовтня сесійним днем. Це потрібно, аби парламент встиг ухвалити закони для залучення Україною близько $4,3 млрд міжнародного фінансування, яке допоможе покрити фінансування критичних видатків – пенсій, зарплат і потреб оборони. Наразі депутати мають повернутися до пленарної роботи 13 жовтня.

Про це Корецький заявив 30 вересня під час спілкування з журналістами. За його словами, надходження частини запланованих коштів залежить від рішень уряду, а для отримання решти потрібні голосування Верховної Ради.

"Видатки бюджету прив'язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно. Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти", – зазначив Корецький.

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Прем'єр наголосив: міжнародні партнери мають власні процедури погодження та виділення коштів, тому Україні потрібно якнайшвидше ухвалити необхідні рішення. "Для України цього часу зараз дуже мало", – додав Корецький.

Наприкінці вересня уряд повідомив про складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини запланованого міжнародного фінансування. Через це Кабмін визначив пріоритети видатків: передусім фінансуватимуть оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителів, лікарів й інших бюджетників. Непершочергові витрати, зокрема нове будівництво, реконструкції, капремонти й окремі проєкти благоустрою, відкладають.

27 вересня Корецький повідомив, що дефіцит потреб оборонного бюджету становить $27 млрд. Близько $7 млрд уряд планує знайти завдяки економії та перерозподілу державних видатків, а ще $20 млрд залучити через механізми зовнішнього фінансування.

Що передувало

У вересні уряд почав пришвидшувати виконання зобов'язань, від яких залежить міжнародне фінансування. Спершу Кабмін планував завершити свою частину роботи до 1 листопада. Однак через складну ситуацію з державними фінансами Корецький оголосив про перенесення дедлайну на 15 жовтня. Загалом ідеться про 42 урядові рішення, потрібні для залучення коштів.

Паралельно Кабмін почав подавати до Верховної Ради законопроєкти для виконання міжнародних зобов'язань. Зокрема, 3 вересня уряд схвалив чотири законопроєкти, від яких залежать виконання зобов'язань перед ЄС і МВФ та отримання третього траншу макрофінансової допомоги ЄС на 1,45 млрд євро.

9 вересня Кабмін направив до Ради ще три законопроєкти, пов'язані із залученням міжнародного фінансування. Тоді Корецький заявив, що від спільної роботи уряду й парламенту залежить надходження значної частини із $29,5 млрд, передбачених міжнародними партнерами.

14 вересня прем'єр попередив депутатів про конкретні дедлайни для голосувань. За його словами, якщо строки порушити, Україна ризикувала втратити значну частину із запланованих $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Водночас частина зовнішніх коштів уже надходить. 18 вересня Україна отримала черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, а 22 вересня – $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Ці кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки зарплат і соцвиплат. За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок.

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