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Підвищення ПДВ в Україні під питанням: чи переглянуть податки у 2027 році

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 114
Ілюстрація - паперові гроші
У Раді не знають голосів для підвищення ПДВ в Україні
Джерело: Нацбанк України

Україна зіткнулася з найскладнішим періодом у залученні зовнішнього фінансування від початку повномасштабного вторгнення – потреба у зовнішньому фінансування становить $29 млрд до кінця поточного року і $53 млрд у наступному. Та попри це народні депутати навряд чи погодяться запровадити нові податки.

Про це заявив Forbes Ukraine голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Він також висловив сумніви, що Україні знайде необхідні кошти для фінансування держвидатків, запланованих на 2026 рік.

Ставка ПДВ залишиться незмінною

За словами Гетманцева, в Раді не планують ані послаблювати податкове навантаження, ані переглядати нинішні ставки. Це пояснюється виснаженістю реального сектору економіки.

"Ідея скасувати податки не розглядається. Ви розумієте стан бюджету – третину всіх видатків фінансуємо за їхній рахунок. Все інше нам дають партнери. Водночас підвищення податків також не буде. Потенціалу в ідеї підвищити для бізнесу ПДВ на 1% немає, бо бізнес цього не хоче", – зазначив голова податкового комітету.

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Причому гроші на покриття бюджетних видатків у 2027 році планують брати з кількох напрямків:

  • детінізації бізнесу;
  • прикриття схем ухилення від податків;
  • покращення роботи правоохоронців і фіскалів.

Лише детінізація, за словами нардепа, має принести у 2026 році понад 1 трлн грн, а наступного року цей показник навіть має зрости. Для цього потрібно негайно перезапустити роботи фіскальних та правоохоронних органів.

Також Гетманцев підкреслив, що за умов, коли голова НБУ Андрій Пишний гарантував відсутність емісії ("друкарського верстата"), фіскальна політика має залишатися передбачуваною.

Складні часи для бюджету

Відмова від підвищення податків відбувається на тлі рекордного тиску на державний кошторис. Потреба України у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить близько $53 млрд, однак залучення закладених на цей рік $29 млрд під загрозою.

"Вперше з 2022 року я в цьому не впевнений. Були різні складні періоди, але цей є найскладнішим. Я не впевнений, що вдасться переконати колег по парламенту підтримати необхідні рішення. Але спробуємо зробити все можливе", – наголосив Гетманцев.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Кабінет міністрів закладає у проєкт Державного бюджету на 2027 рік зростання ПДВ на 1 відсотковий пункт. Очільник уряду Сергій Корецький пов’язав це з необхідністю профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків – залучені таким чином $1 млрд держава планує спрямувати до спеціального фонду.

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